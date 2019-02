Votimi i protokollit të anëtarësimit në NATO të maqedonisë së veriut në parlamentin grek u parapri nga debat maratonë me tone të ashpra mes mazhorancës dhe opozitës.

Kryeministri Tsipras akuzoi opozitën se nuk ka një qëndrim të qartë për politikën e jashtme me vendet fqinjë, por vetëm përpiqet të pengojë anëtarësimin e vendeve të ballkanit perëndimor në BE.

Kreu i qeverisë i bëri apel shefit të opozitës Mitsotakis të jetë më serioz në lidhje me deklarat e tij për diplomacinë.

ALEXIS TSIPRAS

KRYEMINISTER I GREQISE

Partia Demokracia e re nuk pajtohet me asgjë. Na thoni mos përparoni negociatat për përmirësimin e marrëdhënieve me Shqipërinë, mos zhvilloni bisedime me turqinë, mos vijoni zgjidhjen për çështjen maqedonase, mos lejoni anëtarësimin e këtij vendi në bashkimin europian. Nëse zoti micotakis mbështet veton për zgjerimin e Bashkimit Evropian me vendet e Ballkanit, ai nuk po vë në pikëpyetje jo vetëm një qëndrim kombëtar të Greqisë, por edhe një qëndrim të vazhdueshëm të bashkimit evropian.

Ndërkaq kreu i partisë opozitare Micotakis kërkoi menjëherë zgjedhje të parakohshme për të sjellë një katharsis politik sa më shpejt të jetë e mundur që sipasi tij greqisë i nevojitet.

KIRIAKOS MITSOTAKIS

KRYETAR, PARTIA DEMOKRACIA E RE

Në vend që të shkojë në zgjedhje, Z. Tsipras përpiqet të mbajë të lidhur vendin pa legjitimitet politik. Greqia kurrë nuk ka kryer veprimet që po përjetojmë javët e fundit. Republika e Greqisë po jeton momente të tregtisë politike. Para syve tanë shohim shantazh.

Pas votimit të protokollit të NATO-s, të Maqedonisë së Veriut në parlamentin grek, tashmë procedura duhet të vijojë me parlamentet e vendeve të tjera, ku Bullgaria ka deklaruar se do të procedojë javën e ardhshme.