Pas plotësimit të gjithë kushteve juridike për hyrje në fuqi të Marrëveshjes Finale dhe amendamenteve kushtetuese, Qeveria e Maqedonisë, do të publikoj në Gazetën Zyrtare, datën për hyrje në fuqi të ndryshimeve kushtetuese dhe Ligjit kushtetues, bëjnë të ditur nga Ministria e Punëve të Jashtme.

Më pas, Republika e Maqedonisë së Veriut dhe Greqia do të dorëzojnë letër të përbashkët deri tek Sekretari gjeneral i OKB-së, me të cilën e informojnë Antonio Gutiereshin, për datën e hyrjes në fuqi të Marrëveshjes Finale me çka i jepet fund kontestit bilateral mes dy vendeve.

Pas kësaj, Republika e Maqedonisë së Veriut, në mënyrë adekuate do t’i informojë: Sekretariatin e OKB0-së, vendet mbikëqyrëse të OKB-së, si dhe të gjithë organizatat ndërkombëtare për ndryshimet. E gjithë kjo pritet të ndodh në ditët në vazhdim, njoftojnë nga MPJ e Maqedonisë.

