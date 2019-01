Ministria e Punës dhe Politikës Sociale nëpërmjet një deklaratë për media thekson se sjellja e papërgjegjshme e udhëheqësisë paraprake, politikat mashtruese dhe rritja e pensioneve, jashtë nga korniza ligjore për 10 vjet ka shkaktuar zbrastirë prej rreth 15 miliardë denarë në Fondin pensional, transmeton Portalb.mk.

“Me reformën e pensioneve qeveria aktuale, e cila ka startuar nga fillimi i janarit, ka siguruar paga të qëndrueshme dhe vazhdueshmëri të rritjes së pensioneve, pa pasur nevojë për të ngrirë dhe pa rritur moshën e daljes në pension. Me Ligjin kemi sjellë përputhshmëri të vazhdueshme të pensioneve. Pensionet do të rregullohen dy herë në vit dhe atë me 100% me rritje çmimit të jetesës, në vend të 50% siç ishte më herët. Është miratuar edhe dispozita ligjore që do të ketë edhe më tej përputhshmëri të plotë të pensioneve nga 1 prilli, në qoftë se produktet e brendshme bruto në vitin e kaluar kanë pasur rritje reale mbi 4%”, thuhet në deklaratën e Ministrisë së Punës dhe Politikës Sociale.

Nga Ministria thonë se në vitin 2016 pensioni mesatar ishte 13.754, në vitin 2017 13.954 denarë, ndërsa në vitin 2018 14.421 denarë.