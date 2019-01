Kryetari i Kuvendit ka firmosur Ligjin për gjuhët. Ligji me firmën e Xhaferit dërgohet në Gazetën Zyrtare dhe pas shpalljes në Gazetën Zyrtare menjëherë hyn në fuqi.

Ndërkohë meritat për këtë çështje i ka marr BDI-ja, ka qenë Muhamed Zekiri nënkryetar dhe deputet i LSDM-së i cili ka rikujtuar se mu kjo parti nuk ka bërë zë sa ishte në pushtet me Gruevskin, raporton Almakos

“Pothuajse nje dekade ne pushtet me VMRO DPMNE zeri nuk iu ndegjua. Sot, me gjithe ate pompozitet dhe levdata duan te stolisen me meritat e te tjereve.

Мeritat per hapjen e dyerve te Maqedonise per antaresim ne NATO dhe BE dhe zyrtarizimit te gjuhes shqipe i takojne qytetareve te vendit qe perkrahen konceptin “Maqedonia nje shoqeri per te gjithe”!!!

Pa eufori, Јu lutem. Qytetaret me se miri dine te vleresojnе se kush punon per te miren e tyre”, shkruan nënkryetari i LSDM-së, Muhamed Zekiri./Almakos