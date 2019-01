Nijazi Muhamedi

Ky kryeministri, si Ali Baba me 40 hajdutët, nuk ka ditë që nuk ua cingëris nervat qytetarëve me përralla si të Itar Pejos, këtij gjasme Nasradini të përrallave maqedone të Strumicës.

Mbrëmë doli ashiqare rrenc e mashtrues:të dalësh në konferencë shtypi me këtë

xhambazin e falimentuar të rrymës elektrike që e ka, Angjushevin, dhe të mashtrosh popullin për Maqedoninë si Zvicër të pasur, e të mendosh se ky popull ha bar e nuk di kush është ky xhambaz-ministri, që ishte edhe në qeverinë e Gruevski, po kjo është tallja e tepruar..!

Me këtë Maqedonia jo Zvicër e Ballkanit, po veç Zanzibar i Afrikës mund të bëhet..!!!