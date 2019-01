Deputeti i LSDM-së Muhamed Zekiri në profilin e tij në facebook ka shkruar se pavarësisht të gjitha gjërave, Maqedonia do të jetë anëtare e NATO-së dhe BE-së, transmeton Gazeta Lajm.

“Pavarsishte gjitha gjerave, shantazhimeve dhe deshirave te forcave destruktive do t’ja dalim bashke me liderin tone Zoran Zaev!!! Maqedonia do te jete anetare e NATO-s dhe BE-se!!!”, ka shkruar Muhamed Zekiri.

