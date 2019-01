Kryeministri Zoran Zaev sot në seancën për ndryshimet kushtetuese iu drejtua deputetëve, duke nënvizuar rëndësinë e votës pro ndryshimeve kushtetuese.

“Vendimi juaj pozitiv sot këtu në Kuvend e ofron Maqedoninë deri te anëtarësimi në NATO, deri aty ku flamuri I Maqedonisë do të valoj me krenari në Bruksel bashkë me flamujt të vendeve tjera anëtare. Por gjithashtu e bën të qartë mundësinë që në qershor ti hapim kapitujt e pare në bisedimet me Bashkimin Evropian, të cilat duhet ti përmbyllim në vitin 2025”, deklaroi Zaev.