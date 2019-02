Kopshti Zoologjik i Shkupit do të ketë edhe kopsht zoologjik për fëmijë me përmasa më të vogla që do të quhet “Bejbi Zoo”.

Në “Bejbi Zoo” do të ketë kafshë të vogla të parrezikshme dhe ku fëmijët në praninë e përkëdhelësit e kafshëve “Përkëdhelësit Zoo” do të munden që në mënyrë më interaktive të njoftohen me kafshët, të luajnë dhe të fotografohen me ta.