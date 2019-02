Me rastin e Ditës Botërore të Mbulesës, FRI-dega Kumanovë realizoi aktivitet në qendër të qytetit.

Programi i këtij aktiviteti përfshinte 3 kënde, si: atë të provimit të shamive, këndi i kreativitetit, ku u bë vizatimi me hena dhe ndreqja e zbukurimeve të ndryshme; dhe këndi i shkencës, ku femrat patën mundësi të demonstrojnë matjen e tensionit dhe dhënien e Ndihmës së Parë.

Gjatë këtij programi u realizua edhe gara në art, ku pjesëtaret e garës dizajnuan veshje islame me moto: E lirë me mbulesën time. Vlerësimin e punës e bënë profesoreshat e artit: Akime Nasufi dhe Albina Avdili.

Pjesëmarrëset u shpërblyen me libra dhe mundësi ndjekje kursi të gjuhës angleze, ose maqedone nga 1-3 muaj.

Mysafire speciale e këtij aktiviteti ishte edhe Nada Dosti, e cila të pranishmëve iu drejtua me disa fjale, duke e përshëndetur aktivitetin dhe duke shprehur përshtypjet e saj më rastin e kësaj dite.

Në këtë aktivitet, nuk mungoi as ligjëratë nga Sumeja Peza, e cila foli për domosdoshmërinë e kontributit të femrave në shoqëri dhe pranimin e saj.

Qëllimet e këtij aktiviteti janë:

1. Vetëdijesimi i femrave për të drejtën e shfaqjes së identitetit të tyre, gjegjësisht të drejtën e tyre për t’u mbuluar.

2. Empatizimi me femrat e mbuluara, të cilat paragjykohen.

3. Shpërfaqja e vlerave, kontributit dhe universalitetit të femrave me mbulesë në shoqërinë tonë.

4. Hapja e rrugëve të reja të kuptimit dhe pranimit të mbulesës.