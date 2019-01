Që nga marrja e detyrës si Sekretar i Mbrojtjes, Gavin Williamson është krenar për qëndrimin e fuqishëm që ai ka adoptuar ndaj Rusisë së Vladimir Putinit.

Por tani, sipas mediave të huaja, përcjell Telegrafi, ai rrezikon të dëmtojë reputacionin e tij si një burrë shteti, sidomos në raport me Kremlinin.

Kjo pasi që vizitorët zbuluan një rrotull letre tualeti në të cilën gjendej e vizatuar fytyra e presidentit rus, Vladimir Putin.

Dhe një veprim i tillë me një veprim të tillë me siguri nuk do të “zbavitet” Moska, e cila është përfshirë gjithashtu në një luftë fjalësh me z. Williamson që nga helmimet e Novichok në Salisbury vitin e kaluar.

Në atë kohë, z. Williamson bëri një tallje duke thënë qartë se Rusia duhet ‘të largohej dhe të mshelte gojën’.