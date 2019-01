Pas largimit nga Rabotnicki, Nehar Sadiki, më në fund ka vendosur për klubin e ri ku do të luajë në të ardhmen. Mbrojtësi kumanovar, edhe pse kishte disa oferta në tavolinë, ka vendosur që të nënshkruaj për Renovën, merr vesh Lajm nga burime mirë të informuara.

Sadiki do të firmos për një vit me xhepcishtasit. Renova gjatë ditës së martë do të luaj miqësoren e radhës në kuadrin e përgatitjeve për sezonin e dytë kundër Pobedës në stadiumin te qendra sportive në Tetovë me fillim prej orës 13:00.

Sadiki pritet të luajë në këtë miqësore, ndërsa do të jetë përforcim i madh për Renovën në sezonin pranveror.