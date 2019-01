– Në fillim të gushtit 98, kur e shkepen fjalën se KUMANOVA “është Bullgar” , i kishin shenjue pesë shpiuna të katunit dhe dojshin me i vra ushtria jonë . Po djemtë e mi me disa shokë ushtar nuk dojshin me vra askend në katund se thojshin “… kemi njëqind vjet që nuk kemi pasë vrasje e gjakmarrje në katund tonin , e tashti na me e prishë nuk ban . Kemi luftë me shkije e jo me SHQIPTAR ….” -E qita një kafe dhe ja qova KUMANOVES , i cili ishte ul dhe mbështetë për mollën rrakaqe para shtëpisë së Zenelit , automatin e mbante në dorë . Merre pije kafen o bir i nanës e mos nervozohi me njani tjetrin se ju të tanë jeni dalë me luftue shkaun ! “-Oj loke, më tha Kumanova, – unë jam nga katundi ORIZARE , jo shumë larg prej KUMANOVES . I kam lanë gruan dhe pesë vajza në Zvicer e kam ardhë me luftue për vend tonë . Unë jam ISMET JASHARI , e nuk jam bullgar qysh e kanë qitë fjalën do shpijuna . -Kush ka thanë ashtu , biri nanës, he Zoti mos e laftë pa e vra ?!!!…i thash dhe mu mbushën sytë lotë prej dhimte,…, mu duk si me më pasë ra thikë mu në loçkë të zemrës . -Nuk kam ardhë me u ba i madh, por kam ardhë me luftue për riza të ZOTIT për me çlirue vendin dhe popullin tonë prej shkaut . Ndoshta unë nuk e mbrri Lirinë, se nuk dihet në luftë jemi . Por ma shumë më dhemb me mu nda djemt tu me shokë e me ma tha krahin, se sa me i falë këta pesë shpijuna . Po ju mbane mendë, se mbas lufte bash qityne shpijunave që nuk po më lajnë me i vra, keni me jua pa pikën e sherrit !… ” -Oh, shpirti i nanës , më duket se ishte hera e parë që e kallxoi emërin e vetë, se na ishim mësue me e thirrë Kumanova, se edhe ashtu na dukej mirë, po i menqur kishte qenë ISMET JASHARI . Po sa mirë e kishte pasë ditë se çka ka me u ba mbas lufte . Bytum qata shpijunat i kanë zanë vendet e punës ma të mirat dhe janë tu na sundue , kurse djemt dhe vajzat ma të mira i kemi pa punë, pa zahire e pa bukë goje për fëmijët e familjet e tyre . Do prej atyre shpijunave i lanë pushkët në male te Ulëzajat dhe ikën për SHQIPERI. Masanej njeva se kanë dalë në Evropë . Qato ditë me 23 gusht u vra Bislimi jem, të nesrit me 24 gusht u plaguen Zeneli, Isufi dhe Uka e me 25 gusht u vra Ismeti me disa shokë tjerë … Shmoj thëllë lokja Fazile dhe vazhdoi : -Njani pat ikë në Maqedoni e tani mas lufte u ba deputet…, kurse tjetri pat hup krejt po mbas lufte e muren dhe e banë të madh në qeveri ! Hej ISMET JASHARI rahmet shpirti të pastë atje ku je se boll mirë e kishe pasë ditë ! Lavdi ju kfotë o bijtë e mi e hallall ju koftë gjithë mundi dhe hyzmeti që jua kam ba ! Kështu e mbylli tregimin për Ismet Jasharin – Kumanovën lokja Fazile, nëna e Dëshmorit Bislim Zekolli .

Ky Shkrim eshte i Marrur nga Qamil ZEKOLLI.