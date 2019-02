Pse BDI u krekos se do del me kandidat të vetin për kryetar shtetit, ndërsa me bisht ndër shalë strehoet prapë në kandidatin konsensual të LSDM-së?!

Sepse informatat e mia flasin se anketimet e brendshme i kanë treguar partisë së Ahmetit, që nëse BDI shkon me kandidat të vetin për president pikëpyetje e madhe do ishte nesë do i merrte 50 mijë vota. Prandaj reteremi i tyre tek “kandidati konsensual” është gjetje për t’i ikur turpit elektoral. (Emad Mehmeti)