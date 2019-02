Nesër Kuvendi pritet që t’i shpall zgjedhjet presidenciale të cilat do t’i cilat do të mbahen më 21 prill dhe 5 maj. Partitë edhe më tej kalkulojnë dhe bëjnë analiza rreth kandidaturave për president shteti, ndërsa e pasigurtë mbetet edhe mundësia e koalicioneve. Pezull mbetet poashtu edhe dilema nëse bashkë me zgjedhjet presidenciale do të mbahen edhe ato parlamentare të cilat i kërkon opozita. Nga LSDM thanë se edhe më tej janë duke analizuar argumentet pro dhe kundër mbajtjes së zgjedhjeve, ndërsa vendimi përfundimtar pritet të merret të dielën në mbledhjen e këshillit ekzekutiv të partisë.

“Bëhen analiza për të parë nëse do të ishte në interes afatgjatë për shtetin apo interes afatshkurtër për LSDM-në. Kështu që shumë shpejt do të kumtohet vendimi, ne si parti politike serioze nuk dëshirojmë të gabojmë me vendime të ngutshme që do të ishin të dëmshme për shtetin, por përkundrazi do t’i analizojmë të gjitha aspektet dhe do të marim vendim që do të jetë në interes të qytetarëve dhe shtetit”, deklaroi AleksandarKiracoski.

Duke u përgjigjur në pyetje të gazetarëve, Kiracovski mohoi të ketë përplasje mes partnerëve të koalicionit, duke thënë se vazhdojnë bisedimet dhe konsultimet edhe rreth koalicionimit për një kandidat për president. Me përgjigje të ngjashme ka dalë edhe deputeti Xhevat Ademi i cili tha se në Qever ka debat, por jo tabu tema ose marrëdhënie të acaruara. Për sa i takon pjesmarrjes së kësaj partie në zgjedhjet presidenciale, Ademi tha se BDI ka edhe kandidat edhe mundësi të mjaftueshme për të zgjedhur se si do të garojë.

Ditëve të fundit u thelluan dallimet mes dy partnerëve të koalicionit rreth pjesmarrjes në zgjedhjet presidenciale. Derisa BDI kërkonte president koncensual, LSDM filloi procedurën për zgjedhjen e një kandidati partiak, pas çka partia e Ahmtit doli me propozime të reja për kandidat partiak ose kandidat të përbashkët me partitë shqiptare.