Aktori i njohur nga komuna Likovës

Ku të kishim dhe një Asaf Tjetër !

“Ra ky mort e u pamë”

Mjafton një shkëndijë e vogël,të kthesh faqen tjetër të librit dhe po në këtë faqe të shohësh dritën në fund të tunelit dhe në fund të këtij tunelit hienat mundohen t’a mbyllin derën.

Kur hienat jan ushqyer vazhdimisht me ushqimin që nuk ju ka takuar,në kurriz të dikujt tjetër,në momentin që këtë ushqim do t’a ndash me të tjerët këto hiena bëhen edhe më të egra dhe agresive.

Ku dua te dal?!

Është e vertet s’e institucionet tjera teatrore vazhdimit kan pasur statusin e “fëmijës së perkedhelur” si dhe shoqata te ndryshme.

Po aq sa është e vërtet se institucionet teatrore shqiptare,kanë qenë në gjendje të marrin nga një “asht” të vogel nese ka mbetur.

Është shumë e vërtetë që aktorit shqiptar u është prekur ne bukën e gojës duke u degraduar vazhdimisht.

Cili është dallimi mes nesh dhe atyre?!

Ska,kurrfarë dallimi.

Ne kemi qenë vazhdimisht ambasador të kulturës ne Maqedoni dhe “hakun” e ka marrë dikush tjeter.

Asaf Ademi bëri dhe kthehu dinjetetin tek të gjithë artistët.

Është shumë e vërtet se institucionet tjera kane realizuar nga 8 premiera në vit,340 repriza,34 mij spektator!!!

Por ne që me vite kemi qenë te hendikepuar ne buxhet?

Dhe tani kur buka ndahet ne dy pjesë,është normale që do mbeten të uritur,sepse vazhdimisht jane ushqyer me teper seç ju takon

Kriteret për t’u ushqyer,vlejne per te gjithe.

Ministri u vetflijua per kulturën shqiptare.

Kur njerzit e llojit te Asafit do të shohin pertej murit,gjerat do te ecin perpara.

Ku të kishim edhe nje Asaf tjeter!

Po ja qe s’mund te klonojm.

Qentë lehin,karvani ecën perpara./Ylber Murtezi, aktor dhe intelektual nga Likova