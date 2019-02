Edhe një gjest i thjeshtë mund të fshehë disa gracka, siç shpjegojnë disa ekspertë në ‘Prevention.com’, duke sugjeruar truket e duhura për të pasur flokë të shndritshme dhe të shëndetshme.

Zgjidhni një formulë shampo bazuar në llojin e flokëve – Në varësi të llojit të flokëve – normale, yndyrë, të thatë ose me ngjyrë – ka një shampo të veçantë, por kjo nuk është zgjedhja e duhur për të bërë. “Normalja juaj mund të jetë ndryshe nga ajo e një personi tjetër – shpjegon Anabel Kingsley, trikolog në Philip Kingsley – dhe flokët e thatë por të imët kanë nevojë për produkte të tjera nga ato gjithmonë të thata, por të plotë. Kjo është arsyeja pse gjithmonë është e preferueshme të zgjidhni një shampo të kombinuar me konsistencën e flokëve”.

I shpërlani shumë shpejt – Nëse jeni tashmë jashtë dushit për më pak se pesë minuta, ka të ngjarë që mos t’i keni larë flokët si duhet. Sekreti qëndron në larjen plotësisht, për të qenë në gjendje për të shpërndarë shampo në mënyrë të barabartë, duke arritur të gjitha pikat. Dhe nëse flokët janë shumë të yndyrshëm ose kanë xhel dhe llak dhe bollëk, përsëritja e gjithë operacionit për herë të dytë sigurisht që nuk i dëmton.

Mendoni se nuk jeni në gjendje të lani flokët çdo ditë – Shumë të famshëm mburren për larjen e flokëve të tyre minimalisht, pasi besojnë se një shampo e tepërt i privon ato nga vajrat natyrore, duke i lënë ata të fikur dhe të pajetë. “Asgjë nuk mund të jetë më e gabuar” thotë Kingsley, “sepse ju lani fytyrën çdo ditë, kështu që ju mund ta bëni atë për lëkurën dhe flokët, sepse është uji, jo filmi lipid që i mbulon ato, për t’i mbajtur ato elastike dhe të shëndetshme”. Pra, po për larjen e përditshme, “edhe nëse njerëzit me flokë të zakonshëm ose të thatë mund të rezistojnë për tri ditë”, pranon Lorean Cairns, stilist i flokëve në Nju Jork.

Ekzagjerimi me shampo të thatë – E përsosur për të bërë çdo flokë të dukshëm, shampo e thatë është një perëndi e vërtetë veçanërisht për flokët e shkëlqyera, edhe nëse nuk duhet të lodhësh me përdorim. “Akumulimi i produktit, i përzier me papastërtitë, yndyrat dhe bakteret, mund të bllokojë poret e kokës, duke humbur tonin ndaj flokëve dhe duke shkaktuar irritim potencial”, thotë Lauren Thompson, një stilist flokësh në New York, që sugjeron që të kufizohet ky lloj i ilaçit sa më shumë që të jetë e mundur në mes të larjes.

Gjithmonë zgjidhni të njëjtën shampo – Nuk është e vërtetë se me kalimin e kohës flokët përfundojnë të përshtaten me një lloj shampoje, por është e vërtetë se nevojat e flokëve ndryshojnë sipas stinëve, hairstyles ose ngjyrave. Për këtë arsye, siç thotë Cairns, “shampoja duhet të konsiderohet si një ilaç që do të përdoret në kohën e duhur dhe për qëllimin më të përshtatshëm, duke alternuar një cilësi të ëmbël dhe të lehtë në muajt e verës në një volumizues më të gjatë në dimër”.

Masazh me forcë të tepruar – Është më mirë të shmangni përsëritjen në shtëpi të masazhit të fuqishëm të kokës, që zakonisht kryhet nga parukieri, “sepse mund të gjesh veten me flokë kaq të rrudhosur, saqë rrezikon t’i prishësh” paralajmëron Thompson i cili, jo çuditërisht, rekomandon përdorimin e pulpave të gishtërinjve për të kaluar shampon në flokë, duke bërë një lëvizje përpara dhe prapa, në vend të rrethit, në mënyrë që të parandalojë gjurmimin e mundshëm. Është po aq e papërshtatshme që të grumbullohen flokët në majë të kokës në një lloj foleje: në foto, ajo duket si magjepsëse, por në realitet përfundon vetëm me thyerjen e flokëve.

Përdorimi i balsamit në vend të shampos – A do ta përdornit hidratuesin para shampos? Natyrisht jo, kështu që pse të ndryshoni këtë modë me kokën, duke ndjekur prirjen botërore të bashkë-larjes, e cila përfshin përdorimin e balsamit në vend të shamponit tradicional? Edhe pse Cairns e konsideron atë një zgjidhje të përshtatshëm herë pas here nëse keni flokë të shkurtër dhe të lehtë për t’u mbajtur, Thompson e dekurajon atë, edhe më shumë në rast të flokëve të ngjyrosura ose lëkurës së ndjeshme, sepse në këto raste ju nevojiten produkte specifike.

Përdorimi i ujit shumë të nxehtë – “Uji tepër i nxehtë hap kutikulin e flokëve, duke e bërë atë më të brishtë”, paralajmëron Cairns. E cila, në të vërtetë, si shumica e ekspertëve, nga ana tjetër këshillon të bëjë shpëlarje të fundit me ujë, nëse jo me të vërtetë të ftohtë, të paktën të vakët, në mënyrë që të mbyllin kutikulat pas aplikimit të balsamit.