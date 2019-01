Shkruan Nijazi Muhamedi

Në kohën kur rinia shqiptare(e tëra dhe pa dallim partish) është mbështetur për muri për ekzistencë dhe perspektivë në tokën e vet, ajo duhet të bashkohet e të prishë kalkulimet poshtnuese që bëhen rreth “kandidatit konsensual” për president, një sofizmë poshtnuese për “kandidatë kukull cirku politik për xhambazët e lodrave politike, që fyen rëndë ndërgjegjen dhe ndjenjat demokratike e politike të shqiptarëve.

Nuk ka” president konsensual”, ka president me pozitë kushtetuese të definuar, dhe presidenti i Maqedonisë, me kushtetutën aktuale dhe më parë, është simbol i etnicitetit maqedonas, garant i atij identiteti, dhe i simboleve të atij identiteti jokonsensual!

Tjetërfare do ishte puna e një Presidenti me pozitë e rol kushtetues dhe me simbolikë identitare shtetërore neutrale që propozonte Platforma shqiptare!

Kandidaturat KUKULLA, garuese apo fituese, nuk sjellin kurrfarë dobie për votuesit shqiptarë, për rininë shqiptare edhe më hiç, prandaj, një kandidaturë të tillë rinia duhet t’ia qesë në TENDER PËR SHITJE E Kompensim kryeministrit Zaev me ndonjë projekt investimi e punësimi të rinisë shqiptare prej 100 milionë eurosh nga buxheti i shtetit prej 4 miliardë eurosh e sa që është buxheti.