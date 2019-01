Lojtari nga Kigali (Ruanda) mund të jetë përforcim potencial për Shkupin në sezonin pranveror. Emri i tij është Abdul Ruatubaje, stopper, që ka 22 vjec.

Gjatë karrierës së tij ka luajtur për klubet Rajon Sorts dhe Isonga, por edhe për MFK Topolcani nga Sllovakia. Tani fjalën e ka kryesia e klubit, e cila do të vendos nëse do të nënshkruajnë me atë lojtarë.

Ruatubaje ka lujatur një ndeshje kontrolluese për Shkupin kundër Sepahan në Antalia, në të cilën ekipo ynë humbi 1-3.

Kur jemi te Shkupi duhet shtuar se përvec me Ruatubaje janë në bisedime edhe me disa lojtarë afrikanë. Gjithashtu janë në bisedime edhe me një lojtar turk, si dhe me Besar Isenin, i cili u largua nga Vardari.