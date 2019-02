FERAT FERATI

Foto nga varrimi i Prof.dr.ak.Idriz Ajeti, 102 vjeç!

A nuk është turp për krejt popullin shqiptar

edhe për qeveritar

me u varros me kaq pak njerëz ky akademik i kombit!

Më 12.02.2019

Mjerimi dhe turpi ynë

nuk kanë brirë!

Kemi dështu totalisht,

kur njerëzit nuk dimë me vlerësu,

ku po dojna more me shku!

Avni Gashi

Akademik Idriz Ajeti është njëri prej figurave më të shquara për studime gjuhësore shqipe.

Ky njëri ka kontribuar shumë në shkencën shqiptare, ka merituar respekt, dashuri dhe vyrtyte njerëzore dhe kombëtare.

Imer Prishtina

Pa u vetëdijësu e pa u civilizu nuk dimë as ku me shku…ku me shku me njerëz gabimqarë…

Zef Ndrecaj

Turp!

Avdi Fejzaj

Turpi i institucione të shoqërise tonë; të bëhet ky veprim, kjo gjë për një njeri të madh, si që ishte DR.AK-IDRIZ AJETI: ti jepet lamtumira e fundit..me aq pak njerëz, kjo nuk do komente.