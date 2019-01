Aktorja e njohur turke, Nuran Gamze Igdiroglu u bë e njohur përmes rolit të saj si “Elyl” te seriali “Më fal”, i dubluar edhe në shqip.

Fillimisht, personazhi i saj lidhej me intrigat që i bënte por me kalimin e kohës roli i saj mori kahje tjetër dhe me talentin e madh për aktrim rrëmbeu zemrat e ndjekësve.

Aktorja e njohur turke është e martuar me Mert Tom Başarır, i cili merret me muzikë. Në rrjetin social Instagram, ku numëron mbi 204 mijë ndjekës aktorja ka disa fotografi me bashkëshortin e saj, Mertin dhe këto fotografi janë shumë të veçanta.

Ajo ka diplomuar në Universitetin e Hacettepes, Departamenti i Teatrit Konservator Shtetëror, në Ankara.