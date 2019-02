Mullah Niazi ulet në majë të malit të tij dhe pret – pret lajme nga komandantët e tij, pret për luftëtarët e tij dhe pret për fitore. Ai është duke jetuar këtu në kështjellën e tij malore – ku kasollet janë ngjyrë kafe si mali dhe ku nuk mund të udhëtojnë motor, makinë ose tank – për dy vjet e gjysmë. Ai po pret që sundimi i Perëndisë të mbajë përsëri në rrugët e Afganistanit, ashtu si kur ishte zëdhënës i themeluesit taleban, Mullah Omar. Durimi i tij duket se po paguhet.

Ngadalë, luftëtarët e Niazit, që po na çojnë tek ai, ngjiten në shpatin përfundimtar. Ajri është ende i lagësht dhe i ftohtë nga një natë më parë, dhe ajo erë si skaje që është shkëputur nga çdo hap i joni. I vetmi zë është fryma e rëndë e luftëtarëve dhe klikimi metalik i rripave të municioneve kundër armëve të tyre.

Përveç grupit tonë, heshtja mbulon këto male në juglindje të Heratit, një zonë e njohur në nivel lokal si Haft-Darband. Është vendi ku Mullah Niazi është duke pritur për të kërkuar atë që amerikanët morën nga talebanët: kontrollin mbi Afganistanin. Gjërat nuk e kanë parë këtë të mirë për lëvizjen fundamentaliste islamike për 17 vjet.

Rrethuar nga njerëzit e tij të armatosur rëndë, një Niaz i qeshur është duke qëndruar në hyrje të fortesës së tij. Ai mban një jelek të zi së bashku me një çallmë të zezë. E gjatë, mjekra e zezë është e pirët. “Amerikanët,” thotë ai, “nuk janë më armik, ata janë duke u larguar, kanë humbur”.

Lufta ka qenë konstante në Afganistan për 41 vitet e fundit, por kohët e fundit ajo është bërë më e përgjakshme sesa ka qenë për një kohë të gjatë. Talebanët janë në avancim, me vetëm 55 përqind të rretheve në vend që aktualisht janë nën kontrollin e qeverisë, sipas një raporti të SHBA. Ushtria amerikane ka hedhur më shumë bomba në 2018 se në 10 vitet e mëparshme dhe qytetet e mëdha kanë parë sulme të përsëritura.

Më shumë se 45,000 ushtarë dhe policë afganë kanë vdekur që nga viti 2014, sipas Presidentit Ashraf Ghani dhe Kombeve të Bashkuara, pasi në tetor u njoftua se nëntë muajt e parë të vitit 2018 panë 8,050 civilë të vdekur ose të lënduar. Vetëm javën e kaluar, një sulm vetëvrasës nga Talibanët në një bazë që i përkiste agjencisë së inteligjencës në Afganistan në krahinën e Ëardak mund të ketë lënë më shumë se 100 njerëz të vdekur.

Marrëveshja e Paqes

Talebanët apo kryekomandantët e tjerë janë përgjegjës për shumë prej 34 provincave të Afganistanit, ndërsa në Kabul, kryekomandantë ose bijtë e tyre ulen në parlament. Peizazhi politik ndahet përgjatë vijave etnike. Kultivimi i luleve është duke u lulëzuar. Ushtria afgane është e pambrojtur. Dhe tani, edhe një ish kryekomandant i ka vënë sytë mbi presidencën: Gulbuddin Hekmatyar, milicia e të cilit rrethoi Kabulin dhe vrau mijëra gjatë luftës civile afgane, njoftoi pak ditë më parë kandidaturën e tij për zgjedhjet e korrikut.

SHBA ka shtyrë qeverinë afgane drejt një procesi paqësor për disa muaj, duke përfshirë planet e dhjetorit për të tërhequr deri në 7,000 trupa. Pastaj, të hënën, zyrtarët amerikanë dhe talebanë duket se kanë rënë dakord në parim me kuadrin e një marrëveshjeje paqeje, sipas të cilës talebanët do të garantojnë që territori afgan nuk do të përdoret si bazë për terroristët. Kjo mund të çojë në një tërheqje të plotë të trupave amerikane, nëse Talibanët gjithashtu bien dakord për një armëpushim dhe bisedime me qeverinë afgane. Talibanët ende nuk kanë pranuar zyrtarisht këto hapa.

Një nga problemet është se edhe pse talibanët janë të angazhuar në bisedime – me SHBA-në, Pakistanin, Arabinë Saudite, Emiratet e Bashkuara Arabe dhe Rusët – ai refuzon të negociojë me qeverinë afgane, të cilën e sheh si kukull. Por, janë bërë lëshime në radhët e talebanëve. Dhe në Kabul, politikanët po debatojnë se kush duhet të marrë pjesë në negociata dhe çfarë forme të marrëveshjes së paqes duhet të marrë përfundimisht.

Një ekspert i Kombeve të Bashkuara beson se talebanët po punojnë drejt një fitoreje ushtarake dhe se ata përfundimisht do të gjejnë hakmarrje. Por ai gjithashtu mendon se nuk ka gjasa që talebanët të jenë në gjendje të kapin qytetet më të mëdha të vendit.

Trupi tregtar, porta e Iranit, është shtëpia e Niazit. “Nëse forcat e NATO-s nuk shkaktojnë ndonjë problem, ne do të jemi plotësisht nën kontroll brenda një viti dhe pastaj mund të ketë negociata të vërteta të paqes”, thotë ai.

Armiqtë e vërtetë

Kampi i njësisë së tij shtrihet prapa tij, rreth 40 kasolle, banesa të ulëta të bëra nga guri dhe balte të pazbuluara, kulmet të mbështetura nga postimet e drurit si të trasha si krahu i një njeriu. Disa janë të stolisur me panele diellore. Në krye të një kasolle, të vendosur në anën e një shkëmbi, qëndron një mitraloz i mbrojtur nga sandbags dhe disa komandantë janë ulur brenda veshur me parkas dhe xhaketa leshi mbi rrobat e tyre tradicionale. Dimri është i ftohtë këtu në lartësi mbi 1000 metra. Në mes të dhomës, një ngrohës i vogël me gaz lëshon një shkëlqim portokalli.

Armiqtë e vërtetë, kundër të cilëve Niazi dhe luftëtarët e tij po drejtojnë tani përpjekjet e tyre, “janë fuqitë e mbështetura nga pakistanezët, rusët dhe iranianët: Talibanët e tjerë”, thotë ai. Pas vdekjes së themeluesit taliban Mullah Omar, pakistanezët arritën të instalonin kandidatin e tyre, Mullah Mansour, si një pasardhës. “Ne e kuptuam se Pakistani po bënte hokej për më shumë influencë, kështu që ne i thirrëm në një takim dhe u thamë atyre se ne dëshironim që talebanët të kontrollonin trupat e veta, kështu që ndodhi pushimi”, thotë Niazi.

Grupi i tij financon veten ekskluzivisht përmes taksave, pohon ai. Prodhuesit e Opiumit në rajon raportojnë se duhet të humbin një të dhjetë të drogës që ata prodhojnë.

Niazi ende tingëllon siikur flet për një qeveri dhe jo për disa mijëra luftëtarë me mjekër. Për të, talebanët përfaqësonin rrugën e vetme drejt rendit dhe ligjit kur sovjetikët u tërhoqën nga Afganistani në vitet 1990 dhe vendi u bë një luftë e përgjakshme civile. Ai u bë zëdhënës i Mullah Omarit. Në vitet që talibanët e sunduan vendin, Niazi ishte guvernator i provincës Kabul dhe më vonë i Balkh, krahinë në veri, ku ishte pjesërisht përgjegjës për therjen e mijëra njerëzve në vitin 1998, shumë prej të cilëve i përkisnin Pakicës shiare.

Sot, Niazi vlerësohet të komandojë rreth 8,000 luftëtarë që u ndanë në vitin 2015. Ata kanë një lloj marrëveshjeje të ndaluar me qeverinë. Agjensia e zbulimit të vendit thotë se mbështeti në mënyrë aktive përçarjet për të dobësuar talebanët.

Në përgjithësi, OKB vlerëson se janë në mes 80,000 dhe 90,000 luftëtarë talebanë në vend. Shërbimi i inteligjencës afgane vlerëson se ka pak më poshtë 70,000.

Integrimi në një Shoqëri Demokratike

Ndarja mes talibanëve është problematike për çdo marrëveshje paqësore të mundshme, sepse nuk ka gjasa që çdo grup të japë armët e tyre. Shumë komandantë kanë interesa ekonomike dhe madje edhe nëse Pakistani, nën presionin e Shteteve të Bashkuara, do të detyronte udhëheqjen e talebanëve për të arritur një marrëveshje, nuk është një e dhënë se Pakistani do të ushtronte të njëjtën presion mbi komandantët në terren.

Niazi vështron telefonin e tij të mençur, pastaj në një celular të lodhur. Një marrës i vjetër me valë të shkurtra qëndron pranë tij dhe pushka e tij e sulmit është e përkulur pas tij. Drita e zbehtë bie përmes dy vrimave në mur. “Qeveria,” thotë Niazi, “përbëhet nga afganë si ne. Sapo marrim kontrollin, afganët duhet t’i zgjidhin problemet mes tyre”.

Por grupi taleban i Niazi, si të tjerët, nuk ka të ngjarë të pranojë kushtet e Presidentit Gani – respektimi i kushtetutës dhe integrimi në një shoqëri demokratike. Niazi thotë se nuk pranojnë as kushtetutën, as demokracinë. “Të dyja janë jo-islamike, ne duam një zbatim strikt të ligjit të Sheriatit”.

Tregtarët duhet të vrasin me gurë deri në vdekje. Vrasjet priten. Përndryshe, thotë Niazi, afganët nuk mund të kontrollohen. Miliona dollarë nga jashtë nuk mund të marrin krimin dhe korrupsionin në Afganistan nën kontroll. Vetëm sheriati mundet, thotë ai. “Nëse ne sjellim paqe me të, cili është problemi?”

Negociatat, të cilat po zhvillohen midis përfaqësuesve të qeverisë së SHBA dhe zyrtarëve të lartë talibanë në Emiratet e Bashkuara Arabe, që nga e hëna e kaluar në Katar, janë të pakuptimta, thotë Niazi. “Kur SHBA thotë se do të gjejmë një zgjidhje në tryezën e bisedimeve, është një gënjeshtër”. Shumë grupe, shumë interesa. Komandantët që rrethojnë Niazin murmuritin në marrëveshje.

Niazi nuk ka simpati për ata që kanë frikë se do të humbasin atë që ata luftuan, nëse talibanët do të gjejnë rrugën e tyre në qeveri. “Gratë janë gjëra delikate,” thotë ai. “Ato nuk kanë forcë për të luftuar, për të ndërtuar gjëra ose për të kryer gjëra të rënda, evropianët e kanë filluar këtë, është rruga e tyre për t’i shtypur gratë, i mbajmë si lule, në shtëpi”.

Nuk duhet të besohet

Niazi përfundon takimin pas gati dy orësh, duke thënë se do të ishte më mirë që ne të largohemi. Nipi i tij, komandanti Mohammed Naim, thotë në rrugën përmes grykës së ngushtë në mal, që, ndërsa ata u besojnë burrave të tyre, kur është fjala për të huajt që mund të sjellin një shpërblesë të rëndë, është mirë të kesh kujdes. Asnjë komandant tjetër në grup nuk duhet të besohet në këtë situatë.

Burrat e tij u shtrinë përpara për të siguruar zonën, fillimisht në këmbë, më pas duke u ngjitur në motoçikletat e vogla Pamir, me batanije në ulëset e tyre sikur të ishin kuaj malorë. Më në fund, ne ngjitemi në dy vagona të stacioneve të prishura dhe u ulëm në një shtrat të thatë të lumit, me njerëz të armatosur.

Në rrugën kryesore në Herat, një polic ndalon makinën, sheh me zemërim ndaj Mohammed Naimit, tregon për armët dhe britmat e tij. Naimi kthehet dhe kthehet në pikën e ardhshme të kontrollit të policisë, ku komandanti i policisë kërkon ndjesë për zellin e oficerit. Naimi buzëqesh dhe vazhdon – i armatosur rëndë – në qendrën tregtare ku komandanti i tij Mullah Niazi shpreson të mbajë pushtetin një ditë.

Talibanët thanë se do të ishte një dimër i përgjakshëm. Në dhjetor, një delegacion qeveritar udhëtoi për në Abu Dhabi për të negociuar me përfaqësuesit e talebanëve, por ata u refuzuan. Sukseset ushtarake të talebanëve në vend, si dhe planet e presidentit amerikan Donald Trump për të tërhequr trupat, po zhvendosin balancën e pushtetit në vend.

Ligji dhe rendi në vend është jashtëzakonisht i brishtë. Forcat afgane të sigurisë, sipas një oficeri të nivelit të lartë të inteligjencës, po tregojnë shenja të shpërbërjes në provincat e ndryshme dhe komandantët thonë se po planifikojnë mënyra për t’i marrë familjet e tyre në siguri. Ose thjesht nuk bëjnë asgjë, si në Herat. Ushtria afgan po humbet më shumë burra sesa mund të zëvendësojë nëpërmjet rekrutimit – deri në 400 në disa javë.

Për më tepër, thotë një instruktor ushtarak i NATO-s, një e treta e ushtarëve afganë janë të droguar shumicën e kohës, duke i bërë ata të padobishme. Një e treta tjetër nuk e kupton atë që instruktorët po kërkojnë prej tyre. Vetëm e treta e mbetur ka potencial, por instruktori ushtarak vazhdon, kjo e treta ka kuptuar shumë mirë se eprorët e saj shpesh kanë blerë pozicionet e tyre, domethënë shansi i tyre i promovimit është i pakët. Kjo e treta e fundit, atëherë, thjesht nuk ka motivim.

Një delegacion alternativ

Një ushtri e dobësuar, një ofensivë talebane, një qeveri që ende nuk pranohet si partner negociator: E tillë është situata në Afganistan një e mirë 17 vjet pas pushtimit të SHBA.

Parlamentar i pavarur Faëzia Koofi në Kabul

Faëzia Koofi, një anëtare e pavarur e parlamentit të Afganistanit dhe kreu i komisionit të saj për të drejtat e njeriut, dëshiron që së paku të përpiqet të gjejë një delegacion negociues alternativ. Politikania 43-vjeçare, shamia e kokës e të cilës mbulon vetëm disa nga flokët, rrëshqet në pjesën e prapme të Land Cruiser të blinduar dhe me perde të mbyllura. Koofi dëshiron një delegacion negociues që përfaqëson të gjitha aspektet dhe etnicitetet e shoqërisë, nga Pashtunët në Taxhik, Uzbeks në Hazara. Koofi është vetë Taxhik. Ajo parashikon një delegacion prej rreth 50 deri në 60 burra dhe gra, duke përfshirë aktivistë si dhe përkrahësit e të drejtave të grave.

Burrat me pushkë sulmi dhe municionet e armëve rrethojnë së shpejti automjetin në këtë dhjetor përpara se karavani të niset. Koofi është i lodhur, ditët e saj janë të gjata dhe rraskapitëse. Nuk është e

lehtë të jesh një politikane femër në Afganistan. “Jam e zhgënjyer që të gjithë janë të përfshirë në procesin e paqes – Pakistani, SHBA, Arabia Saudite – përveç popullit afgan, dhe jo qeverisë”, thotë ajo, ndërsa shtëpitë e ulëta të kabllit të shtrenjtë të Sherpurit dritare.

Një qytet i fshehur pas mureve të shpërthimit dhe telit me gjemba.

“Paqja duhet të vijë nga populli afgan, jo nga disa zyrtarë qeveritarë. Secili duhet të ndihet sikur ata janë pjesë e saj”, thotë Koofi. Ajo e di se çfarë është në rrezik. Ajo është nga provinca e largët, konservatore verilindore e Badakhshan, dhe ajo kupton forcat tradicionale që qeverisin Afganistanin rural. Babai i saj kishte 23 fëmijë me shtatë gra. Në ditën e lindjes së saj, mamia e vuri Koofin në diell. Për pothuajse një ditë të tërë. Ajo duhej të vdiste. Ajo nuk ishte djalë. Mezi mbijetoi.

Herën e parë që vrapoi për një zyrë politike, vëllezërit e saj i shqyen posterat e fushatës së saj në mënyrë që askush të mos e shihte fytyrën e motrës së tyre.

Ajo e di se talebanët qëndrojnë për këtë lloj Afganistani regresiv dhe se është pothuajse e pamundur të krijosh një të ardhme të përbashkët me grupin. Ajo e di se si qeverisin. Ende mban mend se ishte një e enjte në shtator të vitit 1996, kur talebanët u kthyen në Kabul dhe e kthyen jetën e saj si student universitar në atë të një të burgosuri, duke e rrahur atë, duke e mbyllur atë në shtëpinë e saj dhe më vonë duke arrestuar burrin e saj.

Një Vullnet dhe Testament

Ajo e di se talebanët janë armiku i saj.

Raportet nga agjencia e inteligjencës në Afganistan kanë qenë duke u grumbulluar në tryezën e saj për vite me rradhë. Janë hedhur bomba. Konvoji i saj është përfshirë nën zjarr. Një herë ajo ishte mbërthyer në automjetin e saj për 30 minuta ndërsa talebanët sulmuan. Në një rast tjetër, i shkroi një letër vajzave të saj para se të drejtohej në një shfaqje të fushatës. Ishte një vullnet dhe testament.

Por Koofi gjithashtu e di se e ardhmja e Afganistanit është e mundur vetëm me talibanët, sepse grupi nuk është mposhtur në 17 vjet luftime. Ajo është në rrugën e saj për një takim me ish-ministrat e qeverisë për të diskutuar planin e saj, edhe pse duket se Presidenti Gani nuk është në favor. Gani ka një reputacion për të qenë kokëfortë dhe egocentrik. Ai i ka thënë asaj, thotë ajo, se i pëlqen iniciativa e saj, por ai këmbëngul që negociatat të udhëhiqen vetëm nga qeveria.

Talebanët, thotë ajo, duan të ndryshojnë kushtetutën, duan kontroll, duan që Afganistani t’u nënshtrohet atyre. “Nëse Gani mund të mendojë logjikisht, ai do ta pranonte propozimin tonë, sepse talebanët nuk duan të flasin me të,” thotë Koofi. Ajo është e shqetësuar se amerikanët thjesht do të largohen nga Afganistani “pa ndërmarrë hapa për të mbrojtur lirinë e shprehjes dhe të drejtat e grave”.