Norvegjia ka siguruar një vend në finale të kampionatit botëror të hendbollit, pasi mposhtën Gjermaninë me resultat 31-25, në takimin e zhvilluar në Hamburg. Skandinavët fituan me meritë, pas një beteje të madhe. për titull në Herning të dielën do të luftojnë me Danimarkën, e cila mposhti Francën 38-30.

