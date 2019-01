Shtatë vite pas furnizimit të autobusëve dykatësh, Ndërmarrja Qarkulluese Publike do të blejë 35 autobusë të ri. Këtë herë ato do të jenë me dysheme të ulët dhe dy të tretat prej tyre do të jenë me nyje. Do të shfrytëzojnë gazin natyror dhe do të jenë me standarde Euro 6. Mjetet në shumë prej 10 milionë euro do të sigurohen nga kredia e Bankës Evropiane për Rindërtim dhe Zhvillim (BERZH), ndërsa 1,8 milionë euro nga buxheti i ndërmarrjes publike. Kryetari i Qytetit të Shkupit, Petre Shilegov pret që autobusët e ri të mbërrijnë deri në fund të vitit.

Pritjet e mia janë që deri në fund të këtij viti nëpër rrugët e Shkupit të mund të shihen autobusët e ri që do të jenë me karburant ekologjik të gazit të komprimuar me standard EURO 6 të motorëve, që do të kontribuojë dukshëm në uljen e ndotjes, duke marrë parasysh se me këtë furnizim do të mund ta zëvendësojmë në tërësi pjesën e vjetruar të parkut vozitës të NQP-së”- pohoi Petre Shilegov, kryetar i Qytetit të Shkupit.

Autobusët e ri, sipas drejtorit të NQP-së, do të kenë kapacitet që të transportojnë dyfish më shumë udhëtarë sesa ata dykatësh.

Autobusët e ri, do të ketë mundësi edhe për regjistrimin e kartelës në të paktën dy vendeve në automjetin. E gjithë kjo, do t’u mundësojë qytetarëve që të mbërrijnë më shpejtë deri te distinacioni i fundit, sesa duke u vozitur me autobusët kinezë“- tha Kristijan Çushkov, drejtor i NQP-së.

Pas nënshkrimit të marrëveshjes me BERZH-in do të vijojë procedura për shpalljen e tenderit nga BERZH-i në të cilin Qyteti insiston që autobusët të mos jenë të prodhimtarisë kineze. Ministri i Financave Dragan Tevdovski informoi se kredia është marrë me kushte të volitshme me normë interesi nga eurolibori plus 1 për qind, afat të pagesës prej 10 viteve dhe grejs-periudhë prej tre viteve.