Sezoni pranveror në Ligën e parë të Maqedonisë në futboll do të nis të dielën, me takimet e javës së 19-të. Renova në Shkup do të jetë mysafirë i Rabotnickit, në një prej ndeshjeve kryesore të kësaj jave.

“Na pret një start shumë i vështirë i kampionatit pranveror kundër Rabotniçkit, një kundërshtar që ishte shumë aktiv në afatin kalimtar, duke sjell në skuadër disa lojtarë cilësor. E dimë se nuk do të kemi shumë hapësira në ndeshje, për shkak të stilit të lojës që praktikon Zhikica Tasevski, por kjo nuk dmth që ne dorëzohemi, përkundrazi do mundohemi që të mbrohemi mirë dhe të jemi të rrezikshëm me sulme dhe kundërsulme të shpejta. Edhe ne jemi skuadër mjaft cilësore dhe duhet t’i shfrytëzojmë kualitetet tona. Me shumë disiplinë dhe angazhim maksimal të arrijmë deri te rezultati pozitiv”, deklaroi kapiteni i Renovës, Fisnik Nuhiu për Lajm.

Ndeshja Rabotnicki-Renova do të luhet ditën e diel me fillim prej orës 14:00 në stadiumin ‘Filipi i Dytë” në Shkup.

Renova është në vendin e shtatë me 21 pikë, kurse Rabotnicki i katërti me 26 pikë.