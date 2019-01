Prindërit përpiqen të bëjnë gjithçka, që është e mundur për të mbrojtur fëmijët e tyre, por ndonjëherë duke përfundojnë duke i lënduar madje dhe duke u bërë keq atyre dhe personave, që kanë pranë.

Një histori të tillë e ka ndarë me JOQ Albania një vajzë e re, e cila ka rrëfyer ngjarje të dhimbshme.

Pershendetje. “Nje histori indie” Shoku im i ngushte dashurohet me mua dhe me trego per ndjenjat e tij, me thot edhe qe prinderit e tij i kan then qe te me rrij larg sepse do ja gjejn ato nusen. Pas disa javesh u lidhem sebashku dhe ai me garantoi qe familja nuk do bente asgje qe te na ndante. Ishte gjithcka perfekte, si neper perralla. Dashuria shtohej gjithmon e me shume. Deri kur lidhja behet publike. Prinderit i bejn larjen e trurit. (Ne fund del qe ai nje tru nuk e ka) I thon qe une duhet te mar kokra kunder shtatzanise, qe nuk duhet te me thot te verteten se ku po shko dhe me ke eshte, nuk duhet te mbaj tel ndezur kur del etj. Kur ishte vetem me mamane (nese kshtu mund te quhet kjo krijesa) me kontrollonte canten dhe me merte lekt ne portafol pa me treguar gje. (ai puntonte dhe kishte vet rrogen e mire por nejse). Diskutonim gjithmon sepse nuk pranoja genjeshtrat e tij sidomos qe te dilte naten dhe te pinte alkol. Ikim ne shqiperi, kisha ciklin me vonese nje jave. Isha ne ankth mos valle isha shtatzen, Ai ishte shume i lumtur, me perkedhelte barkun dhe vendosi dhe emrin e bebit. Fshehurazi i tregon familjes dhe ata i thon qe nuk duhet te bente femije me mua dmth duhet te abortoja. Akoma nuk e kisha ber testin dhe ai me thot qe duhet te abortoj me cdo kusht. Per fatin e mire nuk isha shtatzen. Ne drek ajo krijesa e vecante (mami atij) me thot qe une duhet te haja supen dhe i them qe nuk me shkonte dhe ja dhash te fejuarit, ajo shkon shpejt te ai dhe i mer pjaten nga duart dhe e derdh… Sa cudi, mua me ofroi supen ndersa djalin nuk e la ta hante. Cfar kishte ne supe????”

Më tej vajza ka treguar se u kthyen në Itali dhe i fejuari i saj vazhdonte ta mashtronte dhe se shumë herë i kishte lexuar edhe mesazhe me vajza të tjera. Më pas ajo tregon se ata u ndanë dhe ai u fejua me një vajzë tjetër. Ajo rrëfen historinë e saj të trishtë: Kthehemi ne Itali dhe gjithmon ai me genjeshtra, dilte naten me shoket dhe fikte tel, u kthente ne shtepi i acaruar me mua, i lexoja sms me vajzat e tjera… Ndahemi, me kerko falje dhe rikthehemi perseri sebashku. Perseriten te njejtat gjera dhe nuk pranoj me te rrij me te, kete her nuk e fal. Dashuria nuk na len larg dhe vazhdojm lidhjen fshehurazi, cdo gje perfekte. Ishim nje cift normal, nje cift i lumtur. Per vitin e ri ai iken ne shqiperi dhe prinderit e detyrojn te fejohet. Nuk me tregon gje vetem se kur u takuam me perqafoi dhe filloi te qante… mendova mbase nga madhi… vazdhon lidhja jone…transferohem per pune, lidhja ishte si me pare, ai gjithmon person i dashuruar, me shkruante sa me donte dhe shkruante per cdo momentin tane te lumtur. Vetem se kur benim videokiamata ai i kishte syt gjithmon me lot. Erdhi vera ai ben festen e fejeses dhe me bllokon ne whatsapp. Disa persona me tregojn qe eshte fejuar dhe une nuk i tregova askujt qe ai kishte vazhduar te me shkruante. Naten me zhblloko dhe me shkruan qe me do dhe do me doje deri ne vdekje, diten me blloko, por ne disa momente me zhblloko she shiko publikimet e mija ne whatsapp. Publikimet e tij ne facebook kan te bejm me lidhjen tone, si kenget, vendet ku iknim sebashku dhe ne foto me te fejuaren vesh gjithmon bluzet qe i kam dhuruar une. E fejuara i thot tjereve qe ka frik nga une se mos rikthehem dhe ndahen. Mbase “bebi” i ka then qe eshte akoma i dashuruar ose mbase ajo ka kuptuar dicka, nuk e di. Gjithsesi une nuk kam ndermend te rrij me ato krijesat ne shtepi. Jam e lumtur qe ky “bebi” shkaterroi lumturin e tij per krijesat e vecanta qe i permban familja dhe jam e lumtur qe nuk kam te bej fare me monstrat. Mundet familja te shkaterroj lumturine e djalit?!”