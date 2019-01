Me votimin e ndryshimeve kushtetuese, tani është koha që fokusi i Qeverisë të drejtohet kah biznesi”. Kështu shprehen nga Oda Ekonomike e Maqedonisë Veri-Perëndimore, ku sipas tyre në vitin 2018-të prioriteti kryesor i ekzekutivit, ishte procesi i integrimeve në NATO dhe BE, i cili ka qenë prioritet edhe i tërë komunitetit të biznesit. Mirëpo, që me përmbylljen e kapitullit të ndryshimeve kushtetuese që ishin parakusht për anëtarësim në aleancën e NATO-s, ata thonë se është koha tek kthimi drejt krijimit të një ambienti më të volitshëm dhe funksional për arritjen e qëllimeve ekonomike të projektuara, duke evituar paraqitjen e krizave politike si në të kaluarën.

“Komuniteti i biznesit e ka mbështetur dhe do të vazhdojë ta mbështesë këtë proces të vështirë dhe njëherit është pajtuar me aktivitetin më të vogël ekonomik vetëm për hir të rëndësisë së këtij procesi, por meqë pjesa më e madhe e rrugës është kaluar, është koha që fokusi dhe impenjimi i Qeverisë të drejtohet kah biznesi, që të tregojë se me të vërtetë është partner i sektorit privat dhe bashkërisht mund të kontribuojmë në ngritjen e ekonomisë së vendit dhe mirëqenjes së qytetarëve”.

Fokusi sipas OEMVP- së për vitin 2019 duhet të jetë tek realizimi i investimeve, për arsye se sektorët të cilët kanë qenë shtytës kryesorë të rritjes në kuartalin e dytë dhe të tretë të vitit të kaluar nuk janë ato të cilët sigurojnë rritje ekonomike të qëndrueshme dhe afatgjate për krijimin e një ekonomie të qëndrueshme dhe konkurruese me tregun e përbashkët evropian.

“Pritjet pozitive për arritje të projektimeve të parashikuara prej 3.2% për vitin 2019-të janë parashikime dhe plane në raport me Bruto prodhimin vendor në tremujorin e dytë prej 3,1% dhe në tremujorin e tretë prej 3%. Në këtë konotacion, vlerësojmë që për vendet në zhvillim si Republika e Maqedonisë, shtytës kryesorë për rritje ekonomike janë investimet në sektorin privat, realizimi i investimeve kapitale të mëdha, fokusi i veçantë në industri dhe inovacione, dhe gjithsesi konsumi që në Republikën e Maqedonisë përbën rreth 70% të BPV”.

OEMVP përmes një komunikate me shkrim i inkurajojn dhe kërkojnë nga organet shtetërore për agjendë ekonomike dhe përkrahje të bizneseve duke përmirësuar efikasitetin e institucioneve për përgjigje ndaj kërkesave të bizneseve, reduktimin e pengesave administrative në realizimin e investimeve kapitale, sigurimin e mjeteve për zhvillim të barabartë rajonal prej 1% nga BPV, si dhe refuzimin e iniciativave për zgjedhje të parakohshme parlamentare.