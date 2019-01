Ish-ministri i Punëve të Brendshme Oliver Andonov, ka marrë pjesë në një aksident komunikacionit që ka ndodhur dje në bulevardin “Asnom” në Shkup.

Këtë lajm e kanë konfirmuar edhe nga Ministria e Punëve të Brendshme.

“Më 17.01.2019 rreth orës 15:45 në bulevardin “Asnom” në Shkup, ka ndodhur aksident komunikacioni në të cilin kanë marrë pjesë makina “Opel Astra” me targa të Shkupit e drejtuar nga O.A dhe makina “Seat” me poashtu me targa të Shkupit, e drejtuar nga A.M. Deri tani është njoftuar për një person të lënduar M.S, i cili është vendosur në Klinikën Shën Naumi i Ohrit në Shkup”, thonë nga policia për Makfaks.

Jozyrtarisht mësohet se është lënduar edhe një person tjerë, i cili ka qenë shoferi i makinës “Seat”.