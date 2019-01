Zëvendës kryeministri për çështje evropiane Bujar Osmani e ka quajtur jo serioz qëndrimin kundërshtues të VMRO-DPMNE-së për Ligjin e Gjuhëve, raporton Gazeta Lajm.

“Unë jam i habitur nga fakti se si VMRO-ja përnjëherë konteston vetëm Ligjin për Gjuhën Shqipe kur në të njejtën kohë janë publikuar edhe Ligji për Gjuhën edhe ratifikimi i Marrëveshjes me Greqinë. Kjo do të thotë se ata kanë ndryshuar tani qëndrimin për emrin, e kanë pranuar emrin dhe kjo flet për një jo konzistencë të politikës, kështu që nuk do ta marr seriozisht këtë qëndrim. Mendoj se edhe ata do të reflektojnë dhe do ta pranojnë realitetin e ri” tha mes tjera në prononcimin e tij për media Bujar Osmani, i cili ka folur edhe per tema tjera aktuale. Lajm.tv sjell prononcimin e plote te Bujar Osmanit./ Gazeta Lajm

