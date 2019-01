U luajtën vetëm tre takime në NBA, ku munguan skuadrat e mëdha, kryesuese në konferencat respektive, por sigurisht jo spektakli mbi parket.

Indiana Pacers dominuan përballjen e Lindjes me Charlotte Hornets, duke fituar me rezultatin e thellë 120-95. Gjithçka e lehtë për Pacers, që konfirmohen forcë e tretë në këtë konferencë, me Victor Oladipon që shënoi 21 pikë, ndërsa Darren Collison shtoi 19 pikë të tjera dhe 9 asistime. Për Charlotte rezultuan të pamjaftueshme 23 pikët e Kemba Walker.

Los Angeles Clippers fituan 95-103 në parketin e San Antonio Spurs, duke nxjerrë jashtë zonës play off Lakers. Clippers e nisën me ritëm të lartë periodën e parë, që e mbyllën me 12 pikë më shumë, 38-26, për ta ruajtur deri në fund epërsinë, të udhëhequr veçanërisht nga Tobia Harris, që thuajse arriti “triple-double”, 27 pikë, 9 asistime dhe po 9 topa poshtë koshit. Për San Antonio më i miri rezultoi LaMarcus Aldridge me 30 pikë e 14 “rebound”.

Vazhdon të shkëlqejë Derrick Rose me një rikthim të madh në këtë sezon. Ai shënoi plot 32 pikë në fitoren 116—114 të skuadrës së tij, Minnesota Timberwolves, ndaj Phoenix Suns. Dy pikët e fundit i realizoi kur kishin mbetur më pak se dy sekonda nga përfundimi i takimit. Provë e mirë edhe ajo e Karl-Anthony Towns, që shënoi 30 pikë dhe 12 “rebound”.