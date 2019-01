“Gjuha maqedonase dhe alfabeti i saj cirilik mbetet gjuha e vetme zyrtare dhe në tërë territorin e Republikës së Maqedonisë dhe marrëdhëniet e saj me jashtë”, na dha lajm sot Qeveria.

“Ligji për gjuhët nuk aplikon dygjuhësinë e plotë dhe as në tërë territorin e vendit, as edhe në të gjitha fushat e rendit kushtetutes. Në marrëdhëniet ndërkombëtare, mbrojtje, policinë qendrore dhe politikat monetare, gjuha maqedonase është gjuha e vetme zyrtare ashtu sic është e vërtetuar me Ligjin për përdorimin e gjuhës maqedonase të vitit 1998”, thotë Qeveria e Zaevit. E çka qenka ky ligji, veç me na kriju probleme dhe telashe a?!” shkruan në profilin e tij në FB gazetari i njohur Naser Pajaziti.