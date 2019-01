Nënkryetari i Partisë Demokratike, Edi Paloka në një komunikim me mediat, informoi lidhur me vendimet e marra gjatë mbledhjes së sotme të Këshillit Kombëtar të kësaj partie.

Ai tha se sot Këshillit Kombëtar vendosi lidhur me qëndrimin politik që do mbajë Partia Demokratike, pas seancës parlamentare të së mërkurës.

“Këshilli ngarkoi strukturat e partisë, që të merren me organizimin e protestave në mbarë vendin, me një qëllim rrëzimin e qeverisë dhe Edi Ramës. Ndërsa si pikë të dytë si zgjidhje politike mbas rrëzimit të qeverisë Rama, krijimin e një qeverie tranzitore kalimtare të merret me organizimin e zgjedhjeve të lira dhe të ndershme”, u shpreh Paloka, njofton NOA.

Ai tha se kjo është rruga që do të ndjekë PD, e ndjekur nga opozita e bashkuar.

Sa i takon pyetjes nëse do të jetë e pranishme në seancën parlamentare të së hënës, tha se do të vendoset më vonë, por nënvizoi se çdo vendim do jetë me qëllim rrëzimin e Edi Ramës dhe qeverisë së tij.