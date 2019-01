Ishte njoftuar paraprakisht se Komisioneri europian për Zgjerimin, Johannes Hahn do të vizitonte Kosovën këtë të enjte, por tashmë është zyrtarizuar edhe një ndalesë e tij në Tiranë.

Pas takimit me kryeministrin kosovar Ramush Haradinaj në Prishtinë, me të cilin thuhet se do të diskutonte mbi taksën 100% ndaj produkteve serbe të importuara në vend, ai do të mbërrijë në mbrëmje në kryeqytetin shqiptar për t’u takuar edhe me kryeministrin e Shqipërisë, Edi Rama.

Në Tiranë, Han pritet të bëjë një vlerësim të reformave që po ndiqen aktualisht në vend prej qeverisë së kryeministrit Rama.

“Tani është me rëndë tejet të madhe ndjekja e reformave me vendosmëri, pasi ato janë të domosdoshme për të ecur përpara drejt integrimit në Bashkimin Europian”, thuhet në njoftimin për vizitën e Hanit në Tiranë, nga shërbimi mediatik i BE-së.