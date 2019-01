Xhezair Shaqiri

As Kina me mbi 1 miliard popullat nuk ka ma shum parti politike se shqiptaret e mk. Kur te vie data e dites se alfabetit shqip politikanet mblidhen me mediumet e tyre per ta festuar kete dit me rendesi e shqiptaret Manastirit.Prilepit Velezit Krusheves para syve tan ju vdes shqipja

Pse nuk na del nje parti politike ta dergon nje arsimtar tejau meson gjuhen shqipe ketyre shqiptareve pasiqe gjith antaret e tyre i kan me shkollim te lart. Me shum shkollim kan politikanet e sodit sesa Motrat Qiriazi para nje shekkulli. Ae dini ju politikan te mallkuar se ka shqiptar qe mezi jetojn si shqiptar deri ne Sfeti Nikoll ne fsh Piliq

Va dh… nderin e hajnave

Loading...