Sot në orët e hershme të mëngjesit, Trump nga llogaria e tij në Twitter ka njoftuar nisjen e tërheqjes së SHBA-ve nga Siria dhe se lufta kundër DEASH-it do të vazhdojë, në të njëjtën kohë ai ka kërcënuar me ekonominë e vendit nëse Turqia do të vendosë në shënjestër “kurdët në Siri”, konkretisht militantët e YPG/PKK-në dhe ka kërkuar që të formohet zona e sigurisë prej 20 miljesh.

Zëdhënësi i presidencës së Turqisë, İbrahim Kalın, në përgjigje të presidentit amerikan, Donald Trump, është shprehur se, “Është një gabim fatal barazimi i kurdëve me PKK-në dhe krahun e saj në Siri PYD/YPG. Turqia lufton me terroristët jo me kurdët. Do t’i mbrojmë kurdët dhe sirianët e tjerë nga kërcënimi i terrorizmit”, raporton AA.

Ndryshe, pavarësisht twitteve me përmbajtje kërcënuese të Trump-it, Turqia vazhdon dislokimin e trupave ushtarake ne kufirin me Sirinë gjë që paralajmëron një operacion të mundshëm kundër grupeve terroriste të YPG/PKK-së.