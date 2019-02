Stevo Pendarovski përmendet në mesin e kandidatëve më seriozë për president nga radhët e LSDM-së me gjasa të mëdha të jetë edhe “kandidati konsensual” që do të përkrahin partitë shqiptare dhe maqedonase në pushtet. Në një deklaratë për Lajm.Tv me rastin e përvejtorit të pavarësisë së Kosovës, ai thotë se këto 11 vite treguan që nuk ishin të vërteta paralajmërimet se pavarësia e Kosovës do të destabilizojë Maqedoninë.

“Nuk dëshiroj të tingëllojë se lavdërohem, por unë isha ndër personalitetet e para publike në Maqedoni që kam deklaruar dhe kam shkruar që në vitin 2008, se shpallja e pavarësisë së Kosovës mund të jetë vetëm faktor stabiliteti në rajonin e Ballkanit, e posaçërisht për Maqedoninë, sepse ne kemi kufi të gjatë të përbashkët. Sa peshë ka ky kufi i gjatë, nëse menaxhohet mirë nga të dy anët, e pamë për fat të keq në mënyrë të keqe në vitin 2001, kur nga ana tjetër praktikisht nuk kishim partner. Ishte bashkësia ndërkombëtare, kurse pushteti i atëhershëm maqedonas nuk dëshironte të bisedojë me autoritetet kosovare, të cilat ende ishin protektorat formal.

Pas vitit 2008, ne kemi organe që i njohim: Kuvend, ministra, qeveri, pushtet lokal, me të cilat autoritete mundemi në nivele të ndryshme ta menaxhojmë atë kufi. Këto parashikime të mia, u treguan të sakta gjatë këtyre 11 viteve. Do të thotë, pavarësia e Kosovës, përkundër disa paralajmërimeve katastrofike të disa personave që thonin se hapi i ardhshëm është ndarja e Maqedonisë dhe se 100 për qind do të destabilizojë Maqedoninë, kontribuoi në drejtim të kundërt. Shpallja e pavarësisë së Kosovës kontribuoi për stabilizim të Maqedonisë. Ky është përfitimi më i madh që mund të ndodhte, sepse nëse keni kufi të qetë dhe fqinj stabil, edhe ju jeni stabil”, deklaroi Pendarovski pwr Lajm.Tv.

Ai wshtw pesimist se negociatat mes Beogradit do të përfundojnë së shpejti, por shprehet kundër idesë për shkëmbim territoresh ose ndryshim kufijsh. Një ide të tillë, ai e vlerëson si të rrezikshme për Kosovën, rajonin por edhe për Evropën.

“Nuk dua të tingëlloj si fatalist, por nuk besoj se do të kemi zgjidhje të shpejtë mes Beogradit dhe Prishtinës. Mendoj se këtë vit është e pamundur të ketë zgjidhje, duke pasur parasysh dinamikën politike edhe në Beograd edhe në Prishtinë. Mirëpo kam paralajmëruar dhe sërish paralajmëroj për epilogjet negative. Epilog negativ edhe për kosovarët edhe për rajonin, por edhe për Evropën është që mos dhashtë zoti të ndryshojnë kufijtë dhe nëse shkëmbehet popullsia. Nëse përcillet distribuimi etnik në teren, nuk do të jetë mirë as për shqiptarët në Kosovës, as për maqedonasit, as për serbët, për askënd. Në shekullin 21, ato ide duhet të arkivohen. Të mësohemi të jetojmë në këto kufij në të cilët jemi, me gjithë diversitetin. Kjo është pasuri. Nuk është minus, është plus”, thekson Pendarovski.

Pendarovski vlerëson se zgjidhja duhet kërkuar brenda kufijve të tanishëm, duke ndërtuar institucione ku të gjithë do të jenë të përfshirë, dhe institucione që do të punojnë në shërbim të qytetarëve, pa marrë parasysh dallimet etnike.