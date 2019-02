Assistentin Kathrin Kirchhoff beobachtet am 30. Januar 2008 in der Klinik fuer Radiologie und Nuklearmedizin des Universitaetsklinikum in Magdeburg die Operation eines Krebspatienten mit einem offenen Magnetresonanztomographen (MRT). Erstmals ermoeglicht das Geraet einen freien Zugang zum Patienten beim Einsatz onkologischer Mikrotherapien. Fast jede Minute erhaelt in Deutschland ein Patient die erschreckende Diagnose Krebs: Mit 436.000 Neuerkrankungen und 208.000 Todesfaellen im Jahr ist inzwischen ein trauriger Rekord erreicht. Diese Zahlen gab die Deutsche Krebsgesellschaft am Dienstag, 19. Februar 2008, vor dem Deutschen Krebskongress in Berlin bekannt. Dort sollen die neuesten Frueherkennungs- und Therapiemoeglichkeiten vorgestellt werden. (AP Photo/Eckehard Schulz) — Assistant Kathrin Kirchhoff watches the cancer operation at an open magnet resonance tomograph at the university clinics in Magdeburg, Germany, Wednesday, Jan. 30, 2008. (AP Photo/Eckehard Schulz)

203 gra kanë ndërruar jetë në periudhë prej vitit 2012 deri në vitin 2016 nga Kanceri në qafën e mitrës. Numri i të prekurve nga kjo sëmundje për çdo vit rritet, kanë treguar rezultatet nga analiza e Shoqatës për emancipim, solidaritet dhe barazi të grave-ESE.

Nga kjo shoqatë fajin e hedhin tek Ministria e Shëndetësisë, se po ndahen pak mjete për preventivë të kësaj sëmundje. PAP testet mbulojnë vetëm 28% të numrit të përgjithshëm të grave deri në moshën 60 vjeçare, kanë thënë nga kjo shoqatë.

Në vend se të shtohen mjetet nga Ministria gjithmonë e më shumë po shkurtohen të njejtat. Gratë e sëmura alarmojnë për mungesa në sistemin shëndetësor. Njëri ndër problemet kryesore në periudhën e kaluar ka qenë ajo që edhe pse ka pasur gra të prekura nga kanceri ato kanë pritur me shumë se një muaj për të kryer mamografinë.