Sa tregime të pikëlluara kanë dëgjuar, sa zemra të thyera kanë shëruar me këshilla të thjeshta, mirëpo edhe kanë qenë aty kur është dashur të festonin pagën e parë

Ata janë fallxhorë të cilët përcaktojnë si do t’ju jetë rrugëdalja, sepse janë ata të cilët na qesin pije magjike nga e cila ndihemi më mirë dhe më të gëzueshëm, transmeton Telegrafi.

Mirëpo, e vetmja gjë që është e mirë nga e gjithë ajo janë kamerieret. Mësoni përse i duam aq shumë.

Shkollë flirti

Nuk ka moment më të mirë se kur ju vjen kamerierja dhe fillon t’ju tregojë se çfarë hyrje të shpejtë aktualisht ka përjetuar. Dhe atëherë fillon të tregojë të gjithën që e ka përjetuar dhe juve ju mbetet vetëm ta dëgjoni.

Ajo është personi i cili brenda një dite përjeton dhjetëra hyrje të vrullshme dhe propozime dhe do të jeni i pari që do të mësojë se çfarë do të “ndezë”.

Teoria e njohur

Kamerieri i mirë e di emrin tënd dhe të të gjithë të tjerëve që ndodhen në kafene. Njerëzit zakonisht harrojnë emrin e tyre pasi që t’u servojnë atë që duan, gjë që është mirë, sepse në njëfarë mënyre bëhen të padukshëm dhe dëgjojnë tregime të llojllojshme.

Tani aty futeni edhe ju dhe kamerierja juaj e cila aty-këtu do të ndajë diçka me ju. Jo vetëm që di se kush nuk është në lidhje, por e di kush kë e ka braktisur, kush kë e ka tradhtuar, mirëpo edhe si t’u ofrohet.

I sigurt për fillim të mirë

Ju jeni bandilli. Në një moment çdo shoqëri humb temën për bisedë dhe paksa do të zgurdullojë sytë nëpër kafene. Dikush me siguri do të vërejë edhe kamerieren e bukur e cila flet me ju. Atëherë ju bëheni bandilli, sepse merrni vëmendjen e vajzës së bukur dhe dikush me siguri do të pyesë kush jeni ju.

Ndoshta kjo dikush është ndonjë vajzë tjetër, sepse e njihni atë, bëheni interesant vetëm kur ju shohin që vajzat e bukura dëshirojnë të bisedojnë me ju.