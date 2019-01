Këngëtarja nga Shqipëria, Rozana Radi shpesh përmes rrjeteve sociale jep mesazhe të fuqishme në postimet qe publikon, shkruan lajmi.net.

Një gjë të tillë e bëri edhe sot teksa publikoi një video në Instagram dhe tha që pavarësisht rrethanave do zgjidhte të ishte sërish grua.

“Sapo e pashe kete video me kaloj si nje film gjithe jeta ime. Mu kujtuan te gjitha “fytyrat” e jetes! Ne te gjitha jetet po te me kthenin perseri do zgjidhja te isha grua. Në fund të fundit, ne dinë mirë se suksesi apo dështimi varet vetëm nga vendimet qe ne marrin. Kam mësuar të mos i dëgjojnë mendimet e atyre që nuk kanë përvojën e duhur, por dëgjojnë vetëm ata, të cilëve u kame kërkuar një këshillë.

Nuk kenaqen kurre me pak.

Nuk kam frike qe zeri I im te degjohet.

Nuk kane “nevoje”per nje burre per tu ngjitur ne karrjere.

Jeta na ka mesuar te vazhdojme perpara dhe pse ka qene e veshtire.

Mos ja lejoni kurre vetes te jeni nje opsion i nje burri.Dhe mos lejoni plaget qe keni marre ne jete te ju transformojne ne dike qe nuk jeni”, shkruan Radi. /Lajmi.net/