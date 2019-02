A ndjeni vazhdimisht yndyrë në flokët tuaj? Ka zgjidhje të thjeshta për të reduktuar sebumin e tepërt dhe për të mbajtur flokët me shkëlqim dhe pastër sa më gjatë

Na besoni, flokët me yndyrë janë në fakt një privilegj i vërtetë! Është shumë më e lehtë për të zbutur yndyrën e flokëve se sa për të gjetur një mënyrë efektive për të ushqyer flokët e thatë.

Zakonisht, koka prodhon më shumë sebum kur percepton që lëkura është dehidruar, me qëllim që ta ushqejë atë. Por kur ne ndjehemi se kemi flokë të yndyrshëm, reagimi ynë i parë është që t’i lajmë me një shampon apo jo?

Rezultati, megjithatë, do të jetë vetëm e kundërta e asaj që presim: flokët gjithmonë do të jenë të pista, të pajetë dhe të dëmtuara nga kimia e produkteve të flokëve.

Por kujdes! Mbajtja e flokëve me yndyrë nën kontroll është e lehtë. Gjeni në këtë artikull pesë hapa të thjeshtë për të trajtuar yndyrën dhe për t’i mbajtur ato me shkëlqim dhe pastër sa më gjatë.

1. Lani flokët e yndyrshëm me ujë të ngrohtë

Flokët e yndyrshëm kanë nevojë për një pastrim të kujdesshëm dhe delikat. Shumë ujë i nxehtë mund të jetë shumë agresiv në flokë dhe në kokë, duke stimuluar edhe më shumë prodhimin e sebumit.

Sigurisht, gjatë dimrit është e vështirë të lani flokët me ujë të ftohtë, por duhet të jeni të kujdesshëm. Vetëm përdorni ujë të vakët kur lani kokën me shampon.

2. Lani flokët me shampon enkas për për flokë me yndyrë

Një shampon anti-yndyrë është e dobishme për zgjidhjen e majave të flokëve të ngopura me sebum. Por ne duhet të jemi të kujdesshëm, ka shumë opsione të ndryshme, por disa janë efikase në të vërtetë.

Zgjidhni një produkt delikat që pastron kokën pa e dehidratuar më tej.

3. Përpiquni të trajtoni flokët me baltë

Produktet e bazuara në baltë shëruese mund të ndihmojnë në mbajtjen e flokëve nën kontroll. Vetëm përzierja e baltës shëruese me pak ujë për të krijuar një paste pak të lëngshme është ideale që më pas e përhapni atë në kokë dhe e lini të veprojë për 10 deri në 20 minuta.

Përsëriteni këtë veprim një herë në javë për të pastruar dhe kontrolluar prodhimin yndyror të flokëve tuaj.

4. Merrni kohë për të bërë një masazh të vogël në kokë

Është e dobishme të mbani mend se nuk është absolutisht e rekomandueshme të lani flokët më shumë se tre herë në javë, sepse tejkalimi i ujit të nxehtë dhe kimikateve dëmtojnë flokët edhe më shumë.

Prandaj, ju rekomandojmë që të krijoni një rutinë bukuri dy ose tri herë në javë për t’u kujdesur për kokën tuaj, ta lani me një shampon të butë dhe masazhoni butësisht për të hequr mbetjet e akumuluara dhe papastërtitë. Dhe pastaj, një herë në javë, ju këshillojmë që t’i trajtoni me argjile dhe t’i hidratoni ato me një balsam ushqyes.

5. Përdorni një shampon të thatë për më shumë freski

Ndonjëherë është normale që flokët tuaj të bëhen pis më shpejt. Nëse dëshironi të shmangni larjen e tyre, një shampon i thatë është zgjidhja ideale për pastrimin e tyre shpejt pa përdorur sapun.

Shamponi i thatë thith sebumin dhe papastërtitë pa theksuar gjëndrat dhjamore të kokës.