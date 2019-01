Ajo që ju sugjerojmë është një super pije që ju bën të mundur të hiqni shtresat e dhjamit nga barku juaj. Kjo pije do të stimulojë trupin, duke stimuluar metabolizmin pa ndonjë efekt negativ.

Ajo që ju duhet të shmangni janë ëmbëlsirat, ushqimet me yndyrë dhe për katër ditë hani fruta dhe perime që përmbajnë sasi të mëdha uji: të tilla si shalqi, pjepër, kastravec dhe shumë të tjerë.

Kjo do të ndihmojë në parandalimin e dehidrimit, kapsllëkut dhe fryrjes së tepërt gjatë kësaj periudhe. Kjo pije është një mënyrë e shkëlqyeshme për këdo që është i gatshëm të ndryshojë stilin e tyre të jetesës. Kjo do të ndihmojë për të djegur disa kilogramë më shumë. Gjithashtu do të rrisë metabolizmin tuaj, do të kontrollojë dëshirat tuaja dhe do të largojë toksinat dhe mbeturinat nga trupi juaj.

Ja se si ta përgatisni këtë pije:

Përbërësit:

-1 lugë çaji rrënjë xhenxhefil

-8 gota uji

-1 kastravec të freskët dhe të mesëm të prerë në mënyrë të hollë

-1 limon të mesëm, të grirë imët

-12 gjethe nenexhik

Përgatitja:

Përzieni të gjithë përbërësit dhe vendosini në një shishe një natë para se t’i konsumoni ato. Pijeni gjatë gjithë ditës pasardhëse, duke shmangur ujin. Pothuajse të gjithë përbërësit kanë efekte diuretike natyrore dhe në këtë mënyrë lëngjet e tepërta në trupin tuaj do të dalin përmes urinimit. Do të shkoni shpesh në banjë. Disa nga përbërësit kanë efekte hidratuese, kështu që ju nuk duhet të shqetësoheni për dehidratim. Lëkura juaj do të bëhet më e ndritshme dhe më e kthjellët.