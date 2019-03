Partitë e koalicionit qeverisës kanë zgjedhur Stevo Pendarovskin si kandidat për president të Maqedonisë së Veriut për zgjedhjet e parashikuara të mbahen më 21 prill.

31 parti politike maqedonase, shqiptare turke, bosnjake, serbe e rome i kanë dhënë mbështetje pa rezerva kandidatit të përbashkët për president, Stevo Pendarovski. “Pendarovski është person, i cili do t’i bashkojë të gjitha bashkësitë etnike, njeri i cili beson në politikën e integrimit, politikën tonë “një shoqëri për të gjithë”, njeri që besoj se do të përmbushë ashtu siç duhet funksionin e presidentit të Maqedonisë së Veriut”, ka deklaruar kryeministri i Maqedonisë së Veriut Zoran Zaev.

Kandidati për president, Stevo Pendarovski ka thënë se është historike që për herë të parë një kandidat maqedonas ka mbështetjen e tre partive politike shqiptare, kurse sipas tij as opozita shqiptare nuk mund të ketë vërejtje për qëndrimet e tij sa i përket çështjeve ndëretnike dhe rolin që shqiptarët duhet ta kenë në Maqedoninë e Veriut.

Maqedonia për të gjithë

“Koncepti im ka qenë dhe mbetet Maqedonia për të gjithë, ku nuk do të ketë qiraxhi e pronar, thjesht askush nuk guxon të ndjehet qytetar i rendit të dytë apo të tretë, apo të ketë privilegje për njërën apo tjetrën bashkësi etnike. Për mua të gjithë janë njësoj. Këtë koncept kam mbrojtur edhe më parë, edhe në vitin 2014 në zgjedhjet presidenciale, por edhe në vitin 2016 në zgjedhjet parlamentare. Këtë koncept e mbroj edhe më tej”, ka deklaruar Pendarovski.

Në zgjedhjet e 21 prillit Maqedonia e Veriut duhet të dëshmojë se është e aftë të organizojë zgjedhje të lira e demokratike. Më këtë sipas Pendarovskit, vendi do ta arsyetojë anëtarësimin në NATO dhe çeljen e negociatave për anëtarësim në Bashkimin Evropian. Kandidati për president nga partit në pushtet Stevo Pendarovski aktualisht ushtron funksionin e koordinatorit nacional për NATO-n. Ai ishte kandidat për president edhe në zgjedhjet e vitit 2014.

BDi mbështet kandidatin Pendarovski

Partitë shqiptare në pushtet mbështetje për Pendarovskin

Kryetari i BDI-së Ali Ahmeti ka theksuar se sipas sondazheve Pendarovski është kandidati që gëzon mbështetjen e elektoratit shqiptar. “Sigurisht që janë bërë anketime me të gjithë kandidatët dhe zoti Pendarovsi doli më mirë, përkrahje më të madhe ka pasur te elektorati shqiptar”, ka deklaruar i kryetari i BDI-së, Ali Ahmneti.

Edhe partitë e tjera në pushtet si PDSH dhe Alternativa kanë dhënë mbështetje për Pendarovskin, ndërsa në mbledhjen e Kuvendit qendror të RDK-së, me unanimitet të plotë u konfirmua mbështetja për kandidatin e përbashkët konsensual. “RDK vlerëson se mbështetja e kandidatit konsensual ndodh për herë të parë në historinë e Maqedonisë së Veriut, dhe kjo kandidaturë ka kuptim të përkrahet dhe të votohet sepse nënkupton pranim të barabarësisë të të gjithë qytetarëve të vendit”, theksojnë nga RDK.

Opozita kundërshton

Për kreun e opozitës Hristijan Mickoski nominimi i Pendarovskit për president shihet si zgjedhje e bërë nga vetë Zaevi, prandaj sipas tij në zgjedhjet e prillit ‘zaevzmi’ do të marrë përgjigjen e merituar. “Unë jam i bindur tek qytetarët e Maqedonisë, ata janë të guximshëm dhe të ndershëm dhe më 21 prill do t’ia japin goditjen e parë serioze ‘zaevizmit’, ndërsa në zgjedhjet e ardhshme të parakoshme parlamentare do t’i japin goditjen e fundit. Pendarovski paraqet figurë që përbën pjesë në ‘zaevizmin’. Nuk kemi pritur diçka të ndryshme, është ai i njëjti shabllon tradicional që e ka shkatërruar Maqedoninë në 27 vitet e fundit”, është shpreh kryetari i VMRO-DPMNE-së, Hristijan Mickoski.

Kreu i opozitës maqedonas, VMRO-DPMNE, Hristijan Mickoski

Opozita shqiptare mbështet Blerim Rekën për president

Opozita shqiptare Aleanca për Shqiptarët dhe BESA në zgjedhjet presidenciale do të garojë me kandidatin Blerim Reka, profesor universitar dhe ish-ambasador i Maqedonisë së Veriut në NATO.”Kandidatura e Blerim Rekës është serioze për president të Maqedonisë së Veriut. Do të jetë ai, i cili denjësisht do t’i përfaqësojë të gjithë qytetarët e vendit. Prandaj them që Blerim Reka e pasuron garën, ka çfarë i jep garës, ka çfarë i shton debatit për president dhe zgjedhjeve presidenciale”, ka deklaruar kryetari i Aleancës për Shqiptarët Zijadin Sela. Nga VMRO-DPMNE kandidatë për president është profesoresha universitare Gordana Siljanovska. Afati përfundimtar për paraqitjen e kandidaturave për zgjedhjet presidenciale është 9 marsi./DW