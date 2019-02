Policia e Kosovës ka dhënë detaje për pjesëtarin e FSK-së që dyshohet se keqpërdori seksualisht një vajzë 15-vjeçare.

Policia ka njoftuar se rasti ka ndodhur në Kllokot dhe të dy i takojnë nacionalitetit serb. Në raportin 24 orësh thuhet se i dyshuari është zënë në flagrancë nga familjarët e viktimës me ç’rast është sulmuar fizikisht dhe i është dëmtuar vetura, transmeton Gazeta Express.

Njoftimi i plotë i policisë:

Kllokot 07.02.2019 – 19:30. Pas hetimeve të zhvilluara nga Policia është arrestuar i dyshuari mashkull K/serb, i cili në veturën e tije me tabela vendore, kishte keqpërdorur seksualisht viktimën moshë e mitur femër K/serbe. I dyshuari është takuar në flagrancë nga familjarët e viktimës me ç’rast është sulmuar fizikisht dhe i është dëmtuar vetura. I dyshuari pas intervistimit me vendimin e prokurorit, dërgohet në qendrën e mbajtjes. Sulmi fizik dhe dëmtimi i veturës , është raportuar dhe proceduar me datë, 07.02.2019.

Prokuroria Themelore e Gjilanit ka caktuar masën e ndalimit prej 48 orësh ndaj të dyshuarit me inicialet M.SH për veprën penale “keqpërdorim seksual ndaj të miturës 15-vjeçare”.