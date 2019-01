Këshilli i kantonit të kantonit CVP të St. Galler, Michael Hugentobler, u dënua me urdhër ndëshkimor: ai bisedoi me një 13-vjeçare dhe donte fotot intime të saj. Siç thuhet në urdhrin penal, Michael Hugentobler kontaktoi një platformë “chat” në një platformë bisede në shkurt 2017 nën një pseudonim. Ajo tha se ishte 13 vjeç. Pak nga pak, Hugentobler filloi të bënte pyetje gjithnjë e më intime. Pra, donte të dinte nëse kishte parë ndonjëherë një burrë të zhveshur. Ai pastaj u kyç në Ëebcamerën e tij, bëri poza seksuale, dhe e pyeti “Sarën” nëse ajo e pëlqente atë. Ajo gjithashtu duhej të zhvishet dhe të përkëdhelë veten. Gjithashtu i kërkoi asaj fotot intime. Sipas aktakuzës, ai sigurohej rregullisht nëse ajo ishte vetëm në shtëpi.

“Sara” nuk ishte 13 vjeç, siç kishte menduar Hugentobler, por ishte një hetues i fshehtë i policisë. Por Hugentobler nuk ka mbajtur kontakte vetëm me “Sarën”. Ai gjithashtu u ka shkruar dy personave tjerë duke pretenduar se ishin 15 vjeç.

Ai dërgoi fotografi të organit të tij. Michael Hugentobler është një mësues i trajnuar primar dhe i mesëm, këshilli kantonal i CVP i St. Galler dhe kreu i Komisionit të CVP për Arsim dhe Trajnim. Deri në korrik 2017 ai ishte ende duke punuar si mësues. 37-vjeçari u dënua me një urdhër penal për veprime seksuale të shumta të tentuara me një fëmijë dhe pornografi të shumëfishtë nga prokurori i kantonit të Shën Gallenit. Kjo rezultoi me një gjobë të kushtëzuar prej 180 normave të përditshme prej 100 frangash dhe një gjobë prej 3600 frangash. Rendi ndëshkues u bë në dhjetor.

Pendim i madh

Të hënën, Hugentobler u përgjigj në urdhrin penal për 20 minuta dhe e pyeti për një mendim. Siç thotë ai sipas kërkesës, ai është shumë i keq. “Unë kam bërë një gabim të madh dhe do të doja ta përmirësoja atë. Për fat të keq kjo nuk është e mundur », thotë Hugentobler. Ai gjithashtu ishte shumë i zënë ngushtë. Ai ishte gjithashtu i vetëdijshëm se kjo ishte e papajtueshme me punën e tij politike. Siç shkruan “20 minuta”, ai menjëherë do të japë dorëheqjen nga të gjitha komitetet dhe do të njoftojë partinë e tij të hënën.

CVP: “Akti i pafalshëm”

Duke komentuar rastin e Hugentobler dje mbrëma, Andreas Ëidmer, nënkryetar i CVP kantonale, tha: “Ne kemi kuptuar për këtë incident këtë pasdite dhe jemi jashtëzakonisht të zhgënjyer. Çfarë bëri Michael Hugentobler, ne dënojmë me forcë – një gjë e tillë nuk është as e tolerueshme as e justifikueshme. Ne mirëpresim dorëheqjen e tij nga të gjitha zyrat – në qoftë se kjo nuk do të ndodhte, do ta kishim përjashtuar atë. Si politikan, ai nuk është më i pranueshëm për partinë tonë”.