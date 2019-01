Lideri i Lëvizjes së Përtëritjes Serbe (LPS) Vuk Drashkoviq ka deklaruar sot se shumica e njerëzve në Serbi nuk e dinë se të gjitha mosmarrëveshjet dhe konfliktet e mundshme në Kosovë, në Bosnje dhe Hercegovinën, në Maqedoni apo kudo në Ballkan do t’i zgjidhë NATO.

“Rreziku më i madh i sigurisë për Serbinë sot është injorimi i realitetit gjeopolitik, se Serbia është ishull në oqeanin NATO dhe BE dhe se Serbia, edhe po të ishte në interesin e saj, nuk ka krahë të fluturojë deri në Rusi dhe t’i bashkohet aleancës ushtarake ruse dhe unionit ekonomik të saj”, ka thënë Drashkoviq për portalin serb SNews.

Për “konfliktin e ngrirë në Kosovë” ka thënë se është sikur “gaca brenda hirit”. “Çdo moment mund të shpërthej flaka. Serbia është gjetur në pozitë në të cilën ka qenë para dy dekadave, por që tani përmasat e fatkeqësisë do të ishin shumë më të mëdha”, ka vlerësuar Drashkoviq. Në pyetje se a do të ishte me rëndësi për stabilitet politik dhe ekonomik hyrja e Serbisë në NATO, Drashkoviq ka përkujtuar deklaratën e kryetarit të Serbisë Aleskandar Vuçiç kur kishte thënë se Serbia, me hyrje në NATO, do të zgjidhte gati të gjitha sfidat e saja të sigurisë dhe të zhvillimit.

“E vërtetë. Ka thënë se rreth 80 për qind të qytetarëve të Serbisë janë vendosmërisht kundër anëtarësimit në NATO. Edhe jo është e vërtetë. E vërtetë dhe tragjike. Pushteti e vlerëson vullnetin e kësaj shumice. Gabim”, ka thënë Drashkoviq i cili dikur ka qenë ministër i punëve të jashtme në Serbi. Ai ka thënë se shumica e qytetarëve të Serbisë nuk i di faktet mbi NATO-n, e as që është gjendje të edukohet.