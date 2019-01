Në kuader të vizitës zyrtare në Bruksel, një delegacion i Aleancës për Shqiptarët i përbërë nga

Sekretari i Përgjithshëm, Arben Taravari, dhe udhëheqësi i Departamentit për Euro-Integrime,

Arben Fetai, zhvilluan sot një takim me Deputetët evropianë Knut Fleckenstein, Kukan dhe Ivo

Vajgl, njofton Aleanca për Shqiptarët, transmeton Portalb.mk.

Në kumtesën e Aleancës për Shqiptarët thuhet se: “Gjatë takimit me tre deputetët të cilët kanë

qenë figurat kryesore të Parlamentit evropian në lidhje me zhvillimet politike në Maqedoni në

legjislaturën aktuale të këtij institucioni, Taravari ka sqaruar marrëveshjen e arritur më 8 janar

midis Aleancës për Shqiptarët dhe Kryeministrit Zaev rreth amendamenteve kushtetuese të

propozuara nga Aleanca”.

“Bashkëbiseduesit u pajtuan që këto amendamente që kanë për qëllim avancimin e pozitës

kushtetuese të shqiptarëve dhe ndërtimin e një shoqërie multietnike dhe demokratike,

kontribuojnë gjithashtu në evropianizimin e Republikës së Maqedonisë”, thonë nga Aleanca për

Shqiptarët.

Sipas tyre Taravari i siguroi bashkëbiseduesit se ndryshimet kushtetuese do të përmbyllen me

kontributin e Aleancës për Shqiptarët, e cila edhe njëherë do të dëshmohet si një ndër forcat

kryesore për të çuar Maqedoninë drejt integrimit në NATO dhe në BE.

Nga Aleanca për Shqiptarët njoftojnë se bashkëbiseduesit janë pajtuar për nevojën urgjente pas

përmbylljes së procesit të ratifikimit të Marrëveshjes së Prespës që Maqedonia të fillojë me

zbatimin e reformave rrënjësore për të forcuar shtetin ligjor dhe siguruar zhvillim të

