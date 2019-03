Qytetari i Gostivarit i cili ka djegur rreth tridhjetë goma dhe shkaktoi panik nga tymi që është ngritur në afërsi të njërës prej hyrjeve në Gostivar, do të përballet me kallëzim për vepër penale “ndotje të mjedisit jetësor”. Përveç nga policia ky veprues i pakujdesshëm mund të marrë edhe kallëzim nga inspektori komunal për ekologji. Për këtë vepër penale, është paraparë dënim me para ose me burg prej tre deri në 10 vjet, varësisht nga rrethanat dhe pasojat përfundimtare.

Pas inspektimit të kryer në vendin e ngjarjes, që më 1 mars paradite shpërtheu në dalje të Gostivarit, kur u dogjën rreth tridhjetë goma të vjetra të kamionëve dhe të autobusëve, SPB Tetovë intensivisht punon në zbardhjen e të gjitha detajeve lidhur me rastin.