Presidenti i Serbisë Aleksandar Vuçiq, do të vizitojë sot Medvegjën, njoftojnë mediet serbe.

Vuçiq pritet të bëjë një vizitë në banjën “Sijarinskoj”.

Vizita e Vuçiqit në Luginën e Preshevës, raportohet se vjen si përgjigje ndaj kërkesës së presidentit të Kosovës Hashim Thaçi që kjo pjesë t’i bashkohet Kosovës.

“Vizita e presidentit Vuçiq në Medvegjë do të jetë një përgjigje lidhur me kërkesat e Thaçit rreth një platforme për dialogun me Beogradin, përfshirë rezolutën për bashkimin e Preshevës, Medvegjës dhe Bujanocit me Kosovën”, shkruajnë mediet serbe.