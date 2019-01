Presidenti i Shqipërisë, Ilir Meta, në kuadër të vizitës zyrtare në Mal të Zi, u prit me nderime të larta shtetërore nga Presidenti i Malit të Zi, Milo Gjukanoviç, me te cilin do të zhvillojë bisedime dypalëshe.

Kreu i Shtetit, gjatë qëndrimit në Mal të Zi, do të ketë takime edhe me Kryetarin e Parlamentit të Malit të Zi, Ivan Brajoviç dhe Kryeministrin, zoti Dushko Markoviç.

Gjithashtu, Presidentit Meta do të takohet me Këshillin Kombëtar të Shqiptarëve të Malit të Zi dhe do të vizitojë qytetet e Tuzit, Tivarit dhe Ulqinit.

Sipas informacioneve që vijnë nga mediat e vendit fqinj, rrugët e Podgoricës si asnjëherë më parë janë veshur me flamujt kuqezi në nder të Presidentit të Shqipërisë.

Këtë e vërtetojnë edhe këto foto të shkrepura gjate mbrëmjes në Podgoricë, që tregojnë se këtë atmosferë kryeqyteti malazez, ku banojnë edhe shumë shqiptarë, nuk e ka provuar gjatë vizitave të mëparshme të personaliteteve më të larta shtetërore.

Mësohet se gjatë kësaj vizite, veç takimeve me krerët e lartë të Malit të Zi, Presidenti Meta do të vizitojë edhe qytetet e Tuzit, Tivarit dhe Ulqinit.