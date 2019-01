Kosova është përfshirë nga moti i ftohtë, e një qytetar nga Prishtina ka menduar për strehimin e fëmijëve të pastrehë.

Blend Sahiti nga Prishtina ka shprehu gatishmërinë që ti lirojë ordinancat e tij në Prishtinë dhe Viti për strehimin e fëmijëve, që nuk kanë ku të strehohen në këto ditë të ftohta dimri.

Këtë e ka bërë të ditur vet ai përmes një postimi në Facebook.

Postimi i plotë i Sahitit:

“Pershendetje, nese njihni femije qe kane nevoje per strehim ne keto dite me temperatura shume te ulta dhe nuk kane ku te qendrojne, un ofroj ambientet e ordinances time ne Prishtine dhe Viti qe te strehohen gjate nates! Ju lutem me shkruani ne mesazh ne facebook, sepse per secilin rast do te mundohemi ti bejme zgjidhje se paku per keto dite te ftofta!”, ka shkruar ai. /Lajmi.net/