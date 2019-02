Kryetari i Partisë Demokratike, Lulzim Basha ka vijuar edhe ditën e djeshme në turin e takimeve për të bindur qytetarët që ti bashkohen protestës së 16 shkurtit, ndërsa u ndal në Pogradec dhe Elbasan. Nga qyteti i Lasgushit, teksa zhvilloi disa takime me qytetarët dhe bizneset, Basha iu bëri thirrje tregtarëve që me 16 shkurt të mbyllin qepenat dhe të dynden drejt Tiranës për të kërkuar largimin e kësaj qeverie.

“Kjo është një qeveri që ju ka vjedhur, ky është një kryeministër që ju ka vjedhur, ky është një kryeministër që ju ka tradhtuar, ky është një kryeministër që ju ka poshtëruar, ky është një kryeministër që ka mbrojtur ata që duhet të shkojnë në burg dhe ka çuar në burg njerëzit e pafajshëm. Ky nuk do të qëndrojë më asnjë ditë në atë karrige që i kanë falur kriminelët. Më 16 shkurt do të dëgjohet vetëm një zë, do të merret vetëm një vendim, do të dëgjohet vetëm zëri juaj e do të merret vendimi i popullit të bashkuar”, deklaroi ai.

Më tej, Basha theksoi se Partia Demokratike ka një ofertë politike edhe për trajtimin e pronave, ndërsa nuk harroi të thumbonte edhe kreun e Bashkisë së Durrësit Vangjush Dakon. “Ne jemi parti e pronës. Ju keni në dorë votën ne kemi në dorë ofertën politike. Prandaj me 16 shkurt duhet ta mbyllesh këtë dhe të bashkohesh. Nëse nuk dalim atje, ti voton, Gjushi dhe Niçja i numërojnë”, u shpreh ai. Më pas, kreu i PD, Lulzim Basha u ndal në qytetin e Elbasanit, teksa iu bëri thirrje qytetarëve të Elbasanit të marrin pjesë masivisht në protestën e 16 shkurtit në Tiranë kundër qeverisë. Ai theksoi se Elbasani nuk do lëmoshë, Shqipëria nuk do lëmoshë dhe se sipas tij, njerëzit duan mundësi.

“Jemi në Elbasanin e qytetarisë por jemi po kështu në një qytet, në një zonë ku burrat dhe gratë për dekada me radhë janë rropatur. Më dhemb në shpirt kur ju shoh me lot në sy siç pashë zotërinë para pak minutash që më tha se ka 3 invalidë në shtëpi. Më dhemb në shpirt kur shoh nënat të cilat e kanë të pamundur të blejnë ushqimet bazë për fëmijët e tyre. Më dhemb kur dëgjoj se 5 mijë të rinj e kanë braktisur qytetin e Elbasanit dhe 10 mijë qarkun. Vetëm vitin e kaluar janë mbyllur 1800 biznese në Elbasan. Kjo ndodh në një qytet i cili është prej vitesh nën thundrën e krimit të organizuar. Kjo ndodh sepse të mirat e këtij vendi nuk po prodhojnë as punësim, as mirëqenie, as drejtësi për njerëzit e thjeshtë por vetëm për një grusht grabitqarësh që kanë marrë peng Elbasanin kanë marrë peng Shqipërinë”, deklaroi kreu i Partisë Demokratike, Lulzim Basha.